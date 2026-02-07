Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея

«Наполи» продлил беспроигрышную серию в Серии А в тех матчах, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами, до 15 поединков.

Очередной свой гол шотландец забил в выездном поединке 24-го тура, в котором партенопеи победили «Дженоа» со счетом 3:2.

За два сезона за неаполитанцев в Серии А Скотт Мактоминей забил уже 18 голов в 57 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 6.

Сделал он это в 15 разных поединках, в которых «Наполи» не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия «Наполи» в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (15)