Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея
В тех матчах чемпионата Италии, в которых голами отмечался шотландец, Наполи еще не проигрывал
«Наполи» продлил беспроигрышную серию в Серии А в тех матчах, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами, до 15 поединков.
Очередной свой гол шотландец забил в выездном поединке 24-го тура, в котором партенопеи победили «Дженоа» со счетом 3:2.
За два сезона за неаполитанцев в Серии А Скотт Мактоминей забил уже 18 голов в 57 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 6.
Сделал он это в 15 разных поединках, в которых «Наполи» не проиграл ни разу.
Беспроигрышная серия «Наполи» в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (15)
- 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
- 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
- 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
- 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
- 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
- 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
- 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
- 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
- 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
- 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
- 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
- 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
- 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
- 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
- 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
