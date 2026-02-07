Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 февраля 2026, 21:40 | Обновлено 07 февраля 2026, 22:40
Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея

В тех матчах чемпионата Италии, в которых голами отмечался шотландец, Наполи еще не проигрывал

Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

«Наполи» продлил беспроигрышную серию в Серии А в тех матчах, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами, до 15 поединков.

Очередной свой гол шотландец забил в выездном поединке 24-го тура, в котором партенопеи победили «Дженоа» со счетом 3:2.

За два сезона за неаполитанцев в Серии А Скотт Мактоминей забил уже 18 голов в 57 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 6.

Сделал он это в 15 разных поединках, в которых «Наполи» не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия «Наполи» в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (15)

  • 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
  • 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
  • 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
  • 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
  • 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Скотт Мактоминей
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
