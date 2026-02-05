ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
«Лестер» лишился шести пунктов
С «Лестера» сняли шесть очков в Чемпионшипе. Об этом сообщает EFL в своем официальном заявлении.
Руководство АПЛ рассмотрело дело относительно нарушения «Лестером» порога прибыли и устойчивости (Profit & Sustainability Rules) в трехгодичном отчете, завершившемся в сезоне 2023/24. Его сумма составила 20,8 миллионов фунтов.
С «лис» сняли шесть пунктов. До штрафа они имели в своем активе 38 очков и располагались на 17-м месте турнирной таблицы, теперь же с 32 баллами они стали 20-ми.
Ранее сообщалось о том, что «Лестер» пытается вернуть Мареску.
