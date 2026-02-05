Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате

«Лестер» лишился шести пунктов

Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

С «Лестера» сняли шесть очков в Чемпионшипе. Об этом сообщает EFL в своем официальном заявлении.

Руководство АПЛ рассмотрело дело относительно нарушения «Лестером» порога прибыли и устойчивости (Profit & Sustainability Rules) в трехгодичном отчете, завершившемся в сезоне 2023/24. Его сумма составила 20,8 миллионов фунтов.

С «лис» сняли шесть пунктов. До штрафа они имели в своем активе 38 очков и располагались на 17-м месте турнирной таблицы, теперь же с 32 баллами они стали 20-ми.

Ранее сообщалось о том, что «Лестер» пытается вернуть Мареску.

По теме:
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле
Лестер штрафы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: Сайт Английской футбольной лиги
Сообщить об ошибке

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footbulka
схожа ситуація була у Евертона, в них тоді ще більше зняли в АПЛ
Ответить
+1
gusev80 .
Вероятно, по букве закона все верно, но когда весь этот финансовый фейр-плей вводили, то его цели декларировались мягко говоря не так, как это происходит на практике. Я бы даже сказал, происходит совершенно обратное 
Ответить
+1
Boodya
Так можна ж 105 млн, чи я щось не зрозумів?
Ответить
0
