ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате

С «Лестера» сняли шесть очков в Чемпионшипе. Об этом сообщает EFL в своем официальном заявлении.

Руководство АПЛ рассмотрело дело относительно нарушения «Лестером» порога прибыли и устойчивости (Profit & Sustainability Rules) в трехгодичном отчете, завершившемся в сезоне 2023/24. Его сумма составила 20,8 миллионов фунтов.

С «лис» сняли шесть пунктов. До штрафа они имели в своем активе 38 очков и располагались на 17-м месте турнирной таблицы, теперь же с 32 баллами они стали 20-ми.

