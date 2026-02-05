Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с официальным обращением к родственнику Суркиса
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:22 |
1013
1

Динамо выступило с официальным обращением к родственнику Суркиса

Киевский клуб поздравил Биловара с днем рождения

05 февраля 2026, 21:22 |
1013
1 Comments
Динамо выступило с официальным обращением к родственнику Суркиса
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Сегодня 25-летие празднует защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар.

Воспитанник академии «Динамо» прошел все ступени клубной системы и выступал за юношеские сборные Украины U17, U18 и U19. Дебютировал в составе основной команды в первом туре сезона-2023/2024 и с тех пор регулярно выходит на поле в чемпионате и еврокубках, имея уже более 50 матчей за «бело-синих».

Свой день рождения Кристиан отмечает на зимних сборах, готовясь вместе с командой ко второй части сезона, а киевский клуб выступил с официальным поздравлением игрока.

«Искренне поздравляем Кристиана Биловара с 25-летием! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия, уверенности в каждом шаге, ярких побед и новых достижений вместе с киевским «Динамо». Самое главное же – мира, скорейшего завершения войны и спокойной жизни в независимой Украине», – говорится в сообщении клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре
Кристиан Биловар Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Футбол | 05 февраля 2026, 20:44 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу

Бакари Конате продолжит карьеру в «Маккаби» Нетания

Показали характер. Шахтер победил Ригу
Футбол | 05.02.2026, 18:01
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Показали характер. Шахтер победил Ригу
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
Футзал | 04.02.2026, 23:25
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
50 матчів за динамо в 25 років?
Ответить
0
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем