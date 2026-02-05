Динамо выступило с официальным обращением к родственнику Суркиса

Сегодня 25-летие празднует защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар.

Воспитанник академии «Динамо» прошел все ступени клубной системы и выступал за юношеские сборные Украины U17, U18 и U19. Дебютировал в составе основной команды в первом туре сезона-2023/2024 и с тех пор регулярно выходит на поле в чемпионате и еврокубках, имея уже более 50 матчей за «бело-синих».

Свой день рождения Кристиан отмечает на зимних сборах, готовясь вместе с командой ко второй части сезона, а киевский клуб выступил с официальным поздравлением игрока.

«Искренне поздравляем Кристиана Биловара с 25-летием! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия, уверенности в каждом шаге, ярких побед и новых достижений вместе с киевским «Динамо». Самое главное же – мира, скорейшего завершения войны и спокойной жизни в независимой Украине», – говорится в сообщении клуба.