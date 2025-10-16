Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 22:18 | Обновлено 16 октября 2025, 22:27
Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент

Биловар рассказал, что форвард назвал ему причину

16 октября 2025, 22:18 | Обновлено 16 октября 2025, 22:27
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, почему Владислав Бленуце решил пожертвовать 700 тысяч гривен на ВСУ.

«После этого я подошел к нему и спросил: «Тебе сказали так сделать или это твое решение?» Он ответил: «Я сам так решил, просто меня неправильно поняли. Я публиковал те видео не потому, что поддерживаю Россию, а по другим причинам. Я сам их не видел, но после его объяснений все стало понятно», — рассказал Биловар.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев благотворительность чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
KIEWADIM
Аа ну все зрозуміло
+2
Фанаты Бленуце
Никто Влада Бленуце не заставлял, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир. Он не УАЗик, а тойоту купил. И теперь он настоящий наш кумир.
0
