Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент
Биловар рассказал, что форвард назвал ему причину
Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, почему Владислав Бленуце решил пожертвовать 700 тысяч гривен на ВСУ.
«После этого я подошел к нему и спросил: «Тебе сказали так сделать или это твое решение?» Он ответил: «Я сам так решил, просто меня неправильно поняли. Я публиковал те видео не потому, что поддерживаю Россию, а по другим причинам. Я сам их не видел, но после его объяснений все стало понятно», — рассказал Биловар.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
