Известна истинная причина, почему Бленуце публиковал российский контент

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, почему Владислав Бленуце решил пожертвовать 700 тысяч гривен на ВСУ.

«После этого я подошел к нему и спросил: «Тебе сказали так сделать или это твое решение?» Он ответил: «Я сам так решил, просто меня неправильно поняли. Я публиковал те видео не потому, что поддерживаю Россию, а по другим причинам. Я сам их не видел, но после его объяснений все стало понятно», — рассказал Биловар.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.