Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Турция
31 декабря 2025, 12:03 |
1550
0

Португальский клуб сделал второе предложение о трансфере защитника Арсения Батагова

УАФ. Арсений Батагов

Португальская «Бенфика» продолжает попытки подписать украинского защитника Арсения Батагова, который выступает в составе «Трабзонспора».

Лиссабонский клуб сделал второе предложение о трансфере 23-летнего футболиста, увеличив сумму с 13 до 22 млн евро. Об этом сообщил турецкий инсайдер Мехмет Йилмаз.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке не горит желанием расставаться с украинцем, которого считает одним из ключевых игроков в «бордово-синей» команды.

Президент Эртугрул Доган дал понять заинтересованным клубам, что готов рассмотреть трансфер Батагова, однако ждет предложения от 25 млн евро. Португальские «орлы» пока не решили, стоит ли продолжать борьбу за украинского защитника.

В нынешнем сезоне Батагов провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
