29 декабря 2025, 08:11 |
Бенфика предложила 13 млн евро за украинца, который нужен Моуриньо

Арсений Батагов может покинуть турецкий «Трабзонспор» и перебраться в Лиссабон

Бенфика предложила 13 млн евро за украинца, который нужен Моуриньо
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика» и лично ее наставник Жозе Моуриньо, который намерен укрепить линию обороны.

«Португальская команда начала официальные переговоры о трансфере Батагова. «Бенфика» предложила «Трабзонспору» 13 миллионов евро за игрока.

Турецкий клуб требует за украинского защитника трансферную плату в размере 25 миллионов евро. Руководство «бордово-синих» не собирается идти на уступки, учитывая действующий контракт игрока и его влияние на команду», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Батагов провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

