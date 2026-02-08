Палмер – 3-й в истории Челси по голам с пенальти в АПЛ. Кто лидеры?
В матче против «Вулверхэмптона» английский нападающий реализовал сразу 2 пенальти
Английский нападающий «Челси» Коул Палмер вышел на третье место в истории клуба по количеству реализованных пенальти в АПЛ.
В матче 25-го тура против «Вулверхэмптона» форвард отметился сразу двумя подобными голами.
Теперь на счету Палмера 17 реализованных пенальти за «Челси» в АПЛ, что является третьим лучшим результатом в истории клуба.
17 пенальти также имеет Эден Азар, однако бельгиец сделал это с 19 попыток, а Палмер – с 18.
Рекордсменом «Челси» является Фрэнк Лэмпард, который реализовал 41 пенальти, на втором месте – Жоржиньо (19).
Игроки «Челси» с наибольшим количеством реализованных пенальти в АПЛ:
- 41 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 19 – Жоржиньо (Италия)
- 17 – Коул Палмер (Англия)
- 17 – Эден Азар (Бельгия)
- 12 – Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды)
- 10 – Франк Лебеф (Франция)
- 5 – Виллиан (Бразилия)
- 5 – Деннис Уайз (Англия)
- 4 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
- 3 – Энцо Фернандес (Аргентина)
