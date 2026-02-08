Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Палмер – 3-й в истории Челси по голам с пенальти в АПЛ. Кто лидеры?

В матче против «Вулверхэмптона» английский нападающий реализовал сразу 2 пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский нападающий «Челси» Коул Палмер вышел на третье место в истории клуба по количеству реализованных пенальти в АПЛ.

В матче 25-го тура против «Вулверхэмптона» форвард отметился сразу двумя подобными голами.

Теперь на счету Палмера 17 реализованных пенальти за «Челси» в АПЛ, что является третьим лучшим результатом в истории клуба.

17 пенальти также имеет Эден Азар, однако бельгиец сделал это с 19 попыток, а Палмер – с 18.

Рекордсменом «Челси» является Фрэнк Лэмпард, который реализовал 41 пенальти, на втором месте – Жоржиньо (19).

Игроки «Челси» с наибольшим количеством реализованных пенальти в АПЛ:

  • 41 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 19 – Жоржиньо (Италия)
  • 17 – Коул Палмер (Англия)
  • 17 – Эден Азар (Бельгия)
  • 12 – Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды)
  • 10 – Франк Лебеф (Франция)
  • 5 – Виллиан (Бразилия)
  • 5 – Деннис Уайз (Англия)
  • 4 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
  • 3 – Энцо Фернандес (Аргентина)
Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Коул Палмер Вулверхэмптон
