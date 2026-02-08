Палмер – 3-й в истории Челси по голам с пенальти в АПЛ. Кто лидеры?

Английский нападающий «Челси» Коул Палмер вышел на третье место в истории клуба по количеству реализованных пенальти в АПЛ.

В матче 25-го тура против «Вулверхэмптона» форвард отметился сразу двумя подобными голами.

Теперь на счету Палмера 17 реализованных пенальти за «Челси» в АПЛ, что является третьим лучшим результатом в истории клуба.

17 пенальти также имеет Эден Азар, однако бельгиец сделал это с 19 попыток, а Палмер – с 18.

Рекордсменом «Челси» является Фрэнк Лэмпард, который реализовал 41 пенальти, на втором месте – Жоржиньо (19).

Игроки «Челси» с наибольшим количеством реализованных пенальти в АПЛ: