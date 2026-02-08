Товарищеские матчи, 7 февраля. Шахтер отгрузил 7 мячей соперникам из Грузии
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
7 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.
В Турции Шахтер одержал разгромную победу в контрольном матче с грузинским Динамо Тбилиси (7:2).
Голы: 0:1 Г. Харебашвили (2), 1:1 Кауан Элиас (17), 2:1 Угрехелидзе (21, автогол), 2:2 Осеи (41), 3:2 Бондаренко (44, пен.), 4:2 Назарина (48), 5:2 Лукас (50), 6:2 Проспер (63), 7:2 Назарина (87).
Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы провели между собой два спарринга разными составами (0:1, 1:2).
Рух Львов уступил словенской команде Триглав (1:4) и хорватскому клубу Рудеш (0:2).
Львовские Карпаты потерпели поражение от ГАИС из Швеции. Александрия проиграла Нефтчи Фергана из Узбекистана (1:2).
Криворожский Кривбасс сыграл вничью с командой Лиепая из Латвии (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 7 февраля 2026
- Аделаида Рейдерс (Австралия) – Норт-Истерн Метростарс (Австралия) – 0:2
- Колбушова Дольна (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 1:4
- Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:1
- Ноа (Армения) – Юньнань Юкунь (Китай) – 5:5
- Опава (Чехия) – КСМ Решица (Румыния) – 1:2
- Белтинци (Словения) – Вартекс Вараждин (Хорватия) – 1:1
- Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 1:0
- Витковице (Чехия) – Нови Ичин (Чехия) – 2:1
- Гандзасар (Армения) – Арарат Ереван (Армения) – 1:1
- Градец-Кралове B (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:1
- Графенштайн (Австрия) – Вольфниц (Австрия) – 1:1
- Злин B (Чехия) – Угерский Брод (Чехия) – 2:0
- Космоноси (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 2:3
- Метеор Прага (Чехия) – Запи (Чехия) – 1:4
- Погронье (Словакия) – Баник Превизда (Словакия) – 2:0
- Поланка-над-Одроу (Чехия) – Брумов (Чехия) – 1:1
- Славия Прага U20 (Чехия) – Пардубице B (Чехия) – 0:1
- Темпо Прага (Чехия) – Комаров (Чехия) – 6:2
- Штурм Грац II (Австрия) – Таборско (Чехия) – 1:1
- Богемианс 1905 B (Чехия) – Млада Болеслав B (Чехия) – 1:2
- Роскилле (Дания) – Фрем (Дания) – 4:1
- Брозаны (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 2:1
- Варнсдорф (Чехия) – Градек-над-Нисоу (Чехия) – 3:1
- Зомбковице-Сленске (Польша) – Вольбуж (Польша) – 3:1
- РОВ Рыбник (Польша) – Павловице (Польша) – 8:0
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Раславице (Словакия) – 12:0
- Аустрия (Am) (Австрия) – Трайскирхен (Австрия) – 8:4
- Беловар (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 0:2
- Берзенбрюк (Германия) – Эмден (Германия) – 0:4
- Брно B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:1
- Виктория Траян (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 1:3
- Влашим (Чехия) – Ческа-Липа (Чехия) – 3:0
- Границе (Чехия) – Валасске-Мезиржичи (Чехия) – 5:1
- Гуменне (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 0:3
- Интер Б. (Словакия) – Годонин (Чехия) – 5:3
- Конкордия (Румыния) – Тунари (Румыния) – 0:1
- Курессааре (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 3:3
- Маарду (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 1:1
- Мерен (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 1:0
- Нитра (Словакия) – Галанта (Словакия) – 3:2
- Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – Часлав (Чехия) – 1:1
- Норрбю (Швеция) – Онсала (Швеция) – 1:0
- Пакш II (Венгрия) – Домбовари (Венгрия) – 6:0
- Папай Перуц (Венгрия) – Слован Братислава B (Словакия) – 1:1
- Пухов (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:0
- Скерневице (Польша) – Зомбки (Польша) – 5:1
- Стяуа Бухарест (Румыния) – Александрия (Румыния) – 6:2
- Судува (Литва) – Сувалки (Польша) – 3:2
- Сярка Тарнобжег (Польша) – Сталь Красник (Польша) – 9:0
- Хиндия Тырговиште (Румыния) – Волунтари (Румыния) – 0:2
- Ческе-Будеевице (Чехия) – Кладно (Чехия) – 0:1
- Скра (Польша) – Корона Кельце II (Польша) – 1:1
- Тыхы (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 0:2
- Триглав (Словения) – Рух (Украина) – 4:1
- Ферст Вена (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 3:2
- Флора (Эстония) – Огре Юнайтед (Латвия) – 1:0
- АТУС Ферлах (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 3:0
- Битбург (Германия) – Айнтрахт Т. (Германия) – 0:6
- БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 1:0
- Висла (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 1:1
- Геддесхайм (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 0:5
- Карпаты Львов (Украина) – ГАИС (Швеция) – 0:1
- Мешко (Польша) – Срода (Польша) – 2:2
- Нарва (Эстония) – Пайде (Эстония) – 1:1
- Подгале Новы-Тарг (Польша) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2
- Сленза Вроцлав (Польша) – Миркув Длуголенка (Польша) – 5:1
- Спортюнион Мауэр (Австрия) – Рид (Am) (Австрия) – 2:3
- Стар Стараховице (Польша) – Бронь Радом (Польша) – 3:2
- Тукумс 2000 (Латвия) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 2:2
- Фюрстенфельд (Австрия) – Глайсдорф (Австрия) – 1:2
- Карлстад (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1
- Пршибрам (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:0
- Викелец (Польша) – Хемик Быдгощ (Польша) – 3:2
- Глубина (Чехия) – Биловец (Чехия) – 1:1
- Заглембе Сосновец (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 3:0
- Янтра Габрово (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:0
- Аустрия Лустенау (Австрия) – Иллертиссен (Германия) – 1:2
- Варта Познань (Польша) – Легия II (Польша) – 3:1
- Беласица (Болгария) – Беласица (Сев. Македония) – 4:1
- Бланско (Чехия) – Уничов (Чехия) – 2:0
- Борац 1926 (Сербия) – Траял Крушевац (Сербия) – 2:0
- Брегальница Штип (Сев. Македония) – Саса (Сев. Македония) – 3:0
- Варберг (Швеция) – Уддевольд (Швеция) – 0:0
- Велке Гамры (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 3:5
- Вестерос (Швеция) – Юргорден (Швеция) – 0:1
- Висляны Скавина (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 1:1
- Вихрен (Болгария) – Своге (Болгария) – 3:1
- Вюрцбургер Киккерс (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:0
- Хельсингборг (Швеция) – Хиллербред (Дания) – 2:1
- Гостоуни (Чехия) – Баник Мост-Суш (Чехия) – 0:1
- Кальмар (Швеция) – Карлскруна (Швеция) – 4:0
- Краковия II (Польша) – Жилина B (Словакия) – 3:2
- Лундс (Швеция) – Носабю ИФ (Швеция) – 2:1
- Миньор Перник (Болгария) – Пирин Благоевград (Болгария) – 1:0
- Победа Валандово (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 0:3
- Сандвикенс (Швеция) – Браге (Швеция) – 2:3
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:1
- Сутьеска (Черногория) – Отрант (Черногория) – 1:1
- Тролльхеттан (Швеция) – Конгахелла (Швеция) – 2:2
- Фалькенберг (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:1
- Паневежис (Литва) – Метта (Латвия) – 2:1
- Хесслехольм ИФ (Швеция) – Лагольмс (Швеция) – 3:1
- Шевде (Швеция) – Шевде (Швеция) – 1:1
- ШОТТ Майнц (Германия) – Энгерс (Германия) – 8:1
- Пассау (Германия) – Ханкофен-Хайлинг (Германия) – 0:3
- Этыр (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 1:2
- Лудмансдорф (Австрия) – Клагенфурт (Австрия) – 1:4
- Эльва (Эстония) – Скансте (Латвия) – 1:3
- Айхштет (Германия) – Хаймштеттен (Германия) – 2:0
- Аугсбург II (Германия) – Ландсберг (Германия) – 9:1
- Бавария II (Германия) – Штутгарт Киккерс (Германия) – 1:3
- Бакнанг (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 4:2
- Банга (Литва) – Арарат-Армения (Армения) – 0:2
- Бановичи (Босния и Герцеговина) – Цибалия (Хорватия) – 0:4
- Бенатки (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 2:2
- Биль (Швейцария) – Куртетелль (Швейцария) – 3:1
- Брегенц (Австрия) – СК Имст (Австрия) – 7:1
- Бургхаузен (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 4:0
- Бухбах (Германия) – Эрльбах (Германия) – 3:3
- Вернаму (Швеция) – Эскильсминне (Швеция) – 6:1
- Винер Виктория (Австрия) – Дитах (Австрия) – 0:1
- Ганновер II (Германия) – Тодесфельде (Германия) – 7:1
- Гредиг (Австрия) – Аустрия Зальцбург (Австрия) – 2:2
- Эльфсборг (Швеция) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:2
- Энгельхольмс (Швеция) – Хегаборг (Швеция) – 3:0
- Эргрюте (Швеция) – Эстерс (Швеция) – 1:1
- Елгава (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 0:2
- Зандхаузен (Германия) – ФСФ Франкфурт (Германия) – 1:3
- Киккерс Оффенбах (Германия) – Майнц II (Германия) – 1:0
- ЛАСК (Am) (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:4
- Левангер (Норвегия) – Бьёсен (Норвегия) – 4:1
- Мьондален (Норвегия) – Фолло (Норвегия) – 1:0
- Ноа (Армения) – Астана (Казахстан) – 0:0
- Нойдроссенфельд (Германия) – Мюнхберг (Германия) – 4:0
- Нойзидль (Австрия) – Маттерсбург СФ 2020 (Австрия) – 6:5
- Олимпия Грудзёндз (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 3:3
- Орхус Фремад (Дания) – Гамбург II (Германия) – 5:5
- Осогово (Сев. Македония) – Вардар (Сев. Македония) – 1:4
- Саннефьорд (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 2:2
- Сегеста (Хорватия) – Карловац (Хорватия) – 0:1
- Стрёммен (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 3:2
- Сутьеска (Черногория) – Младост ДГ (Черногория) – 1:1
- Фильцинг (Германия) – Аммерталь (Германия) – 6:1
- Швабмюнхен (Германия) – Мемминген (Германия) – 0:4
- Шлёнск Вроцлав II (Польша) – Славия Прага B (Чехия) – 2:3
- Ансбах 09 (Германия) – Гебенбах (Германия) – 7:1
- Ванлёсе (Дания) – Хольбек (Дания) – 0:2
- Джамшедпур (Индия) – SC Delhi (Индия) – 1:0
- Кагран (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 0:1
- Меппен (Германия) – Хомбург (Германия) – 1:4
- Опава (Чехия) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 0:0
- Рух (Украина) – Рудеш (Хорватия) – 0:2
- Трутнов (Чехия) – Полония Свидница (Польша) – 2:4
- Брайтенрайн (Швейцария) – Сьон II (Швейцария) – 1:0
- Эстерсунд (Швеция) – Стьердальс-Блинк (Норвегия) – 2:1
- Зиген (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 1:1
- Кальмар (Швеция) – Оскархамн (Швеция) – 0:1
- Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2
- Александрия (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:2
- Порс (Норвегия) – Нотодден (Норвегия) – 0:3
- Сундсвалль (Швеция) – Умео (Швеция) – 3:2
- Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2
- Шпротфройнде Зелигенштадт (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 1:0
- Бюль (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 1:2
- Йёнчёпинг (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:1
- Эскильстуна (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 2:0
- Бавария Альценау (Германия) – Гумметрот (Германия) – 1:2
- Эребру (Швеция) – Отвидаберг (Швеция) – 2:0
- Липно Стешев (Польша) – Срода (Польша) – 0:3
- Олимпик (Швеция) – Ариана (Швеция) – 1:1
- Лиепая (Латвия) – Кривбасс (Украина) – 1:1
- Миккели (Финляндия) – МюПа (Финляндия) – 2:1
- Харью Лаагри (Эстония) – Валмиера (Латвия) – 2:1
- Шяуляй ФА (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 1:0
- Колорадо Рэпидс (США) – Коламбус Крю (США) – 1:4
- Лиллестрем (Норвегия) – КФУМ Осло (Норвегия) – 7:2
- Люсеклостер (Норвегия) – Фана (Норвегия) – 1:2
- Р. Жешув (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 0:3
- Швабен Аугсбург (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 0:3
- Баден (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 1:3
- Трансинвест (Литва) – Ритеряй (Литва) – 2:4
- Орландо Сити (США) – Нэшвилл СК (США) – 2:2
- Цинциннати (США) – Детройт (США) – 1:0
- Халден (Норвегия) – Арендал (Норвегия) – 2:1
- Виймси (Эстония) – Левадия U21 (Эстония) – 3:1
- Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Даллас (США) – 0:3
- Нью-Инглэнд Революшн (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 1:2
- Сент-Луис Сити (США) – Остин (США) – 1:0
- Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Шарлотт (США) – 1:0
- Лаудун (США) – Ричмонд Киккерс (США) – 3:1
- Род-Айленд (США) – Сарасота Парадайз (США) – 2:1
- Талса (США) – Норт Тексас (США) – 3:0
- Спортинг Канзас-Сити (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:3
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды выдали зрелищное противостояние
Владислав Бабогло стал новым капитаном «львов»