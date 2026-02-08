Товарищеские матчи, 7 февраля. Шахтер отгрузил 7 мячей соперникам из Грузии

7 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

В Турции Шахтер одержал разгромную победу в контрольном матче с грузинским Динамо Тбилиси (7:2).

Голы: 0:1 Г. Харебашвили (2), 1:1 Кауан Элиас (17), 2:1 Угрехелидзе (21, автогол), 2:2 Осеи (41), 3:2 Бондаренко (44, пен.), 4:2 Назарина (48), 5:2 Лукас (50), 6:2 Проспер (63), 7:2 Назарина (87).

Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы провели между собой два спарринга разными составами (0:1, 1:2).

Рух Львов уступил словенской команде Триглав (1:4) и хорватскому клубу Рудеш (0:2).

Львовские Карпаты потерпели поражение от ГАИС из Швеции. Александрия проиграла Нефтчи Фергана из Узбекистана (1:2).

Криворожский Кривбасс сыграл вничью с командой Лиепая из Латвии (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 7 февраля 2026

Аделаида Рейдерс (Австралия) – Норт-Истерн Метростарс (Австралия) – 0:2

Колбушова Дольна (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 1:4

Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:1

Ноа (Армения) – Юньнань Юкунь (Китай) – 5:5

Опава (Чехия) – КСМ Решица (Румыния) – 1:2

Белтинци (Словения) – Вартекс Вараждин (Хорватия) – 1:1

Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 1:0

Витковице (Чехия) – Нови Ичин (Чехия) – 2:1

Гандзасар (Армения) – Арарат Ереван (Армения) – 1:1

Градец-Кралове B (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:1

Графенштайн (Австрия) – Вольфниц (Австрия) – 1:1

Злин B (Чехия) – Угерский Брод (Чехия) – 2:0

Космоноси (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 2:3

Метеор Прага (Чехия) – Запи (Чехия) – 1:4

Погронье (Словакия) – Баник Превизда (Словакия) – 2:0

Поланка-над-Одроу (Чехия) – Брумов (Чехия) – 1:1

Славия Прага U20 (Чехия) – Пардубице B (Чехия) – 0:1

Темпо Прага (Чехия) – Комаров (Чехия) – 6:2

Штурм Грац II (Австрия) – Таборско (Чехия) – 1:1

Богемианс 1905 B (Чехия) – Млада Болеслав B (Чехия) – 1:2

Роскилле (Дания) – Фрем (Дания) – 4:1

Брозаны (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 2:1

Варнсдорф (Чехия) – Градек-над-Нисоу (Чехия) – 3:1

Зомбковице-Сленске (Польша) – Вольбуж (Польша) – 3:1

РОВ Рыбник (Польша) – Павловице (Польша) – 8:0

Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Раславице (Словакия) – 12:0

Аустрия (Am) (Австрия) – Трайскирхен (Австрия) – 8:4

Беловар (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 0:2

Берзенбрюк (Германия) – Эмден (Германия) – 0:4

Брно B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:1

Виктория Траян (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 1:3

Влашим (Чехия) – Ческа-Липа (Чехия) – 3:0

Границе (Чехия) – Валасске-Мезиржичи (Чехия) – 5:1

Гуменне (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 0:3

Интер Б. (Словакия) – Годонин (Чехия) – 5:3

Конкордия (Румыния) – Тунари (Румыния) – 0:1

Курессааре (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 3:3

Маарду (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 1:1

Мерен (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 1:0

Нитра (Словакия) – Галанта (Словакия) – 3:2

Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – Часлав (Чехия) – 1:1

Норрбю (Швеция) – Онсала (Швеция) – 1:0

Пакш II (Венгрия) – Домбовари (Венгрия) – 6:0

Папай Перуц (Венгрия) – Слован Братислава B (Словакия) – 1:1

Пухов (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:0

Скерневице (Польша) – Зомбки (Польша) – 5:1

Стяуа Бухарест (Румыния) – Александрия (Румыния) – 6:2

Судува (Литва) – Сувалки (Польша) – 3:2

Сярка Тарнобжег (Польша) – Сталь Красник (Польша) – 9:0

Хиндия Тырговиште (Румыния) – Волунтари (Румыния) – 0:2

Ческе-Будеевице (Чехия) – Кладно (Чехия) – 0:1

Скра (Польша) – Корона Кельце II (Польша) – 1:1

Тыхы (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 0:2

Триглав (Словения) – Рух (Украина) – 4:1

Ферст Вена (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 3:2

Флора (Эстония) – Огре Юнайтед (Латвия) – 1:0

АТУС Ферлах (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 3:0

Битбург (Германия) – Айнтрахт Т. (Германия) – 0:6

БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 1:0

Висла (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 1:1

Геддесхайм (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 0:5

Карпаты Львов (Украина) – ГАИС (Швеция) – 0:1

Мешко (Польша) – Срода (Польша) – 2:2

Нарва (Эстония) – Пайде (Эстония) – 1:1

Подгале Новы-Тарг (Польша) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2

Сленза Вроцлав (Польша) – Миркув Длуголенка (Польша) – 5:1

Спортюнион Мауэр (Австрия) – Рид (Am) (Австрия) – 2:3

Стар Стараховице (Польша) – Бронь Радом (Польша) – 3:2

Тукумс 2000 (Латвия) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 2:2

Фюрстенфельд (Австрия) – Глайсдорф (Австрия) – 1:2

Карлстад (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1

Пршибрам (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:0

Викелец (Польша) – Хемик Быдгощ (Польша) – 3:2

Глубина (Чехия) – Биловец (Чехия) – 1:1

Заглембе Сосновец (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 3:0

Янтра Габрово (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:0

Аустрия Лустенау (Австрия) – Иллертиссен (Германия) – 1:2

Варта Познань (Польша) – Легия II (Польша) – 3:1

Беласица (Болгария) – Беласица (Сев. Македония) – 4:1

Бланско (Чехия) – Уничов (Чехия) – 2:0

Борац 1926 (Сербия) – Траял Крушевац (Сербия) – 2:0

Брегальница Штип (Сев. Македония) – Саса (Сев. Македония) – 3:0

Варберг (Швеция) – Уддевольд (Швеция) – 0:0

Велке Гамры (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 3:5

Вестерос (Швеция) – Юргорден (Швеция) – 0:1

Висляны Скавина (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 1:1

Вихрен (Болгария) – Своге (Болгария) – 3:1

Вюрцбургер Киккерс (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:0

Хельсингборг (Швеция) – Хиллербред (Дания) – 2:1

Гостоуни (Чехия) – Баник Мост-Суш (Чехия) – 0:1

Кальмар (Швеция) – Карлскруна (Швеция) – 4:0

Краковия II (Польша) – Жилина B (Словакия) – 3:2

Лундс (Швеция) – Носабю ИФ (Швеция) – 2:1

Миньор Перник (Болгария) – Пирин Благоевград (Болгария) – 1:0

Победа Валандово (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 0:3

Сандвикенс (Швеция) – Браге (Швеция) – 2:3

Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:1

Сутьеска (Черногория) – Отрант (Черногория) – 1:1

Тролльхеттан (Швеция) – Конгахелла (Швеция) – 2:2

Фалькенберг (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:1

Паневежис (Литва) – Метта (Латвия) – 2:1

Хесслехольм ИФ (Швеция) – Лагольмс (Швеция) – 3:1

Шевде (Швеция) – Шевде (Швеция) – 1:1

ШОТТ Майнц (Германия) – Энгерс (Германия) – 8:1

Пассау (Германия) – Ханкофен-Хайлинг (Германия) – 0:3

Этыр (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 1:2

Лудмансдорф (Австрия) – Клагенфурт (Австрия) – 1:4

Эльва (Эстония) – Скансте (Латвия) – 1:3

Айхштет (Германия) – Хаймштеттен (Германия) – 2:0

Аугсбург II (Германия) – Ландсберг (Германия) – 9:1

Бавария II (Германия) – Штутгарт Киккерс (Германия) – 1:3

Бакнанг (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 4:2

Банга (Литва) – Арарат-Армения (Армения) – 0:2

Бановичи (Босния и Герцеговина) – Цибалия (Хорватия) – 0:4

Бенатки (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 2:2

Биль (Швейцария) – Куртетелль (Швейцария) – 3:1

Брегенц (Австрия) – СК Имст (Австрия) – 7:1

Бургхаузен (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 4:0

Бухбах (Германия) – Эрльбах (Германия) – 3:3

Вернаму (Швеция) – Эскильсминне (Швеция) – 6:1

Винер Виктория (Австрия) – Дитах (Австрия) – 0:1

Ганновер II (Германия) – Тодесфельде (Германия) – 7:1

Гредиг (Австрия) – Аустрия Зальцбург (Австрия) – 2:2

Эльфсборг (Швеция) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:2

Энгельхольмс (Швеция) – Хегаборг (Швеция) – 3:0

Эргрюте (Швеция) – Эстерс (Швеция) – 1:1

Елгава (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 0:2

Зандхаузен (Германия) – ФСФ Франкфурт (Германия) – 1:3

Киккерс Оффенбах (Германия) – Майнц II (Германия) – 1:0

ЛАСК (Am) (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:4

Левангер (Норвегия) – Бьёсен (Норвегия) – 4:1

Мьондален (Норвегия) – Фолло (Норвегия) – 1:0

Ноа (Армения) – Астана (Казахстан) – 0:0

Нойдроссенфельд (Германия) – Мюнхберг (Германия) – 4:0

Нойзидль (Австрия) – Маттерсбург СФ 2020 (Австрия) – 6:5

Олимпия Грудзёндз (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 3:3

Орхус Фремад (Дания) – Гамбург II (Германия) – 5:5

Осогово (Сев. Македония) – Вардар (Сев. Македония) – 1:4

Саннефьорд (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 2:2

Сегеста (Хорватия) – Карловац (Хорватия) – 0:1

Стрёммен (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 3:2

Сутьеска (Черногория) – Младост ДГ (Черногория) – 1:1

Фильцинг (Германия) – Аммерталь (Германия) – 6:1

Швабмюнхен (Германия) – Мемминген (Германия) – 0:4

Шлёнск Вроцлав II (Польша) – Славия Прага B (Чехия) – 2:3

Ансбах 09 (Германия) – Гебенбах (Германия) – 7:1

Ванлёсе (Дания) – Хольбек (Дания) – 0:2

Джамшедпур (Индия) – SC Delhi (Индия) – 1:0

Кагран (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 0:1

Меппен (Германия) – Хомбург (Германия) – 1:4

Опава (Чехия) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 0:0

Рух (Украина) – Рудеш (Хорватия) – 0:2

Трутнов (Чехия) – Полония Свидница (Польша) – 2:4

Брайтенрайн (Швейцария) – Сьон II (Швейцария) – 1:0

Эстерсунд (Швеция) – Стьердальс-Блинк (Норвегия) – 2:1

Зиген (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 1:1

Кальмар (Швеция) – Оскархамн (Швеция) – 0:1

Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2

Александрия (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:2

Порс (Норвегия) – Нотодден (Норвегия) – 0:3

Сундсвалль (Швеция) – Умео (Швеция) – 3:2

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2

Шпротфройнде Зелигенштадт (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 1:0

Бюль (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 1:2

Йёнчёпинг (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:1

Эскильстуна (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 2:0

Бавария Альценау (Германия) – Гумметрот (Германия) – 1:2

Эребру (Швеция) – Отвидаберг (Швеция) – 2:0

Липно Стешев (Польша) – Срода (Польша) – 0:3

Олимпик (Швеция) – Ариана (Швеция) – 1:1

Лиепая (Латвия) – Кривбасс (Украина) – 1:1

Миккели (Финляндия) – МюПа (Финляндия) – 2:1

Харью Лаагри (Эстония) – Валмиера (Латвия) – 2:1

Шяуляй ФА (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 1:0

Колорадо Рэпидс (США) – Коламбус Крю (США) – 1:4

Лиллестрем (Норвегия) – КФУМ Осло (Норвегия) – 7:2

Люсеклостер (Норвегия) – Фана (Норвегия) – 1:2

Р. Жешув (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 0:3

Швабен Аугсбург (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 0:3

Баден (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 1:3

Трансинвест (Литва) – Ритеряй (Литва) – 2:4

Орландо Сити (США) – Нэшвилл СК (США) – 2:2

Цинциннати (США) – Детройт (США) – 1:0

Халден (Норвегия) – Арендал (Норвегия) – 2:1

Виймси (Эстония) – Левадия U21 (Эстония) – 3:1

Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Даллас (США) – 0:3

Нью-Инглэнд Революшн (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 1:2

Сент-Луис Сити (США) – Остин (США) – 1:0

Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Шарлотт (США) – 1:0

Лаудун (США) – Ричмонд Киккерс (США) – 3:1

Род-Айленд (США) – Сарасота Парадайз (США) – 2:1

Талса (США) – Норт Тексас (США) – 3:0

Спортинг Канзас-Сити (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:3

