08 февраля 2026, 15:31 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:58
Товарищеские матчи, 7 февраля. Шахтер отгрузил 7 мячей соперникам из Грузии

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

ФК Шахтер

7 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

В Турции Шахтер одержал разгромную победу в контрольном матче с грузинским Динамо Тбилиси (7:2).

Голы: 0:1 Г. Харебашвили (2), 1:1 Кауан Элиас (17), 2:1 Угрехелидзе (21, автогол), 2:2 Осеи (41), 3:2 Бондаренко (44, пен.), 4:2 Назарина (48), 5:2 Лукас (50), 6:2 Проспер (63), 7:2 Назарина (87).

Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы провели между собой два спарринга разными составами (0:1, 1:2).

Рух Львов уступил словенской команде Триглав (1:4) и хорватскому клубу Рудеш (0:2).

Львовские Карпаты потерпели поражение от ГАИС из Швеции. Александрия проиграла Нефтчи Фергана из Узбекистана (1:2).

Криворожский Кривбасс сыграл вничью с командой Лиепая из Латвии (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 7 февраля 2026

  • Аделаида Рейдерс (Австралия) – Норт-Истерн Метростарс (Австралия) – 0:2
  • Колбушова Дольна (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 1:4
  • Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:1
  • Ноа (Армения) – Юньнань Юкунь (Китай) – 5:5
  • Опава (Чехия) – КСМ Решица (Румыния) – 1:2
  • Белтинци (Словения) – Вартекс Вараждин (Хорватия) – 1:1
  • Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 1:0
  • Витковице (Чехия) – Нови Ичин (Чехия) – 2:1
  • Гандзасар (Армения) – Арарат Ереван (Армения) – 1:1
  • Градец-Кралове B (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:1
  • Графенштайн (Австрия) – Вольфниц (Австрия) – 1:1
  • Злин B (Чехия) – Угерский Брод (Чехия) – 2:0
  • Космоноси (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 2:3
  • Метеор Прага (Чехия) – Запи (Чехия) – 1:4
  • Погронье (Словакия) – Баник Превизда (Словакия) – 2:0
  • Поланка-над-Одроу (Чехия) – Брумов (Чехия) – 1:1
  • Славия Прага U20 (Чехия) – Пардубице B (Чехия) – 0:1
  • Темпо Прага (Чехия) – Комаров (Чехия) – 6:2
  • Штурм Грац II (Австрия) – Таборско (Чехия) – 1:1
  • Богемианс 1905 B (Чехия) – Млада Болеслав B (Чехия) – 1:2
  • Роскилле (Дания) – Фрем (Дания) – 4:1
  • Брозаны (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 2:1
  • Варнсдорф (Чехия) – Градек-над-Нисоу (Чехия) – 3:1
  • Зомбковице-Сленске (Польша) – Вольбуж (Польша) – 3:1
  • РОВ Рыбник (Польша) – Павловице (Польша) – 8:0
  • Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Раславице (Словакия) – 12:0
  • Аустрия (Am) (Австрия) – Трайскирхен (Австрия) – 8:4
  • Беловар (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 0:2
  • Берзенбрюк (Германия) – Эмден (Германия) – 0:4
  • Брно B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:1
  • Виктория Траян (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 1:3
  • Влашим (Чехия) – Ческа-Липа (Чехия) – 3:0
  • Границе (Чехия) – Валасске-Мезиржичи (Чехия) – 5:1
  • Гуменне (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 0:3
  • Интер Б. (Словакия) – Годонин (Чехия) – 5:3
  • Конкордия (Румыния) – Тунари (Румыния) – 0:1
  • Курессааре (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 3:3
  • Маарду (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 1:1
  • Мерен (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 1:0
  • Нитра (Словакия) – Галанта (Словакия) – 3:2
  • Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – Часлав (Чехия) – 1:1
  • Норрбю (Швеция) – Онсала (Швеция) – 1:0
  • Пакш II (Венгрия) – Домбовари (Венгрия) – 6:0
  • Папай Перуц (Венгрия) – Слован Братислава B (Словакия) – 1:1
  • Пухов (Словакия) – Кромержиж (Чехия) – 1:0
  • Скерневице (Польша) – Зомбки (Польша) – 5:1
  • Стяуа Бухарест (Румыния) – Александрия (Румыния) – 6:2
  • Судува (Литва) – Сувалки (Польша) – 3:2
  • Сярка Тарнобжег (Польша) – Сталь Красник (Польша) – 9:0
  • Хиндия Тырговиште (Румыния) – Волунтари (Румыния) – 0:2
  • Ческе-Будеевице (Чехия) – Кладно (Чехия) – 0:1
  • Скра (Польша) – Корона Кельце II (Польша) – 1:1
  • Тыхы (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 0:2
  • Триглав (Словения) – Рух (Украина) – 4:1
  • Ферст Вена (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 3:2
  • Флора (Эстония) – Огре Юнайтед (Латвия) – 1:0
  • АТУС Ферлах (Австрия) – Аннабихлер (Австрия) – 3:0
  • Битбург (Германия) – Айнтрахт Т. (Германия) – 0:6
  • БКМА (Армения) – Ван (Армения) – 1:0
  • Висла (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 1:1
  • Геддесхайм (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 0:5
  • Карпаты Львов (Украина) – ГАИС (Швеция) – 0:1
  • Мешко (Польша) – Срода (Польша) – 2:2
  • Нарва (Эстония) – Пайде (Эстония) – 1:1
  • Подгале Новы-Тарг (Польша) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:2
  • Сленза Вроцлав (Польша) – Миркув Длуголенка (Польша) – 5:1
  • Спортюнион Мауэр (Австрия) – Рид (Am) (Австрия) – 2:3
  • Стар Стараховице (Польша) – Бронь Радом (Польша) – 3:2
  • Тукумс 2000 (Латвия) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 2:2
  • Фюрстенфельд (Австрия) – Глайсдорф (Австрия) – 1:2
  • Карлстад (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1
  • Пршибрам (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:0
  • Викелец (Польша) – Хемик Быдгощ (Польша) – 3:2
  • Глубина (Чехия) – Биловец (Чехия) – 1:1
  • Заглембе Сосновец (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 3:0
  • Янтра Габрово (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:0
  • Аустрия Лустенау (Австрия) – Иллертиссен (Германия) – 1:2
  • Варта Познань (Польша) – Легия II (Польша) – 3:1
  • Беласица (Болгария) – Беласица (Сев. Македония) – 4:1
  • Бланско (Чехия) – Уничов (Чехия) – 2:0
  • Борац 1926 (Сербия) – Траял Крушевац (Сербия) – 2:0
  • Брегальница Штип (Сев. Македония) – Саса (Сев. Македония) – 3:0
  • Варберг (Швеция) – Уддевольд (Швеция) – 0:0
  • Велке Гамры (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 3:5
  • Вестерос (Швеция) – Юргорден (Швеция) – 0:1
  • Висляны Скавина (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 1:1
  • Вихрен (Болгария) – Своге (Болгария) – 3:1
  • Вюрцбургер Киккерс (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:0
  • Хельсингборг (Швеция) – Хиллербред (Дания) – 2:1
  • Гостоуни (Чехия) – Баник Мост-Суш (Чехия) – 0:1
  • Кальмар (Швеция) – Карлскруна (Швеция) – 4:0
  • Краковия II (Польша) – Жилина B (Словакия) – 3:2
  • Лундс (Швеция) – Носабю ИФ (Швеция) – 2:1
  • Миньор Перник (Болгария) – Пирин Благоевград (Болгария) – 1:0
  • Победа Валандово (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 0:3
  • Сандвикенс (Швеция) – Браге (Швеция) – 2:3
  • Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:1
  • Сутьеска (Черногория) – Отрант (Черногория) – 1:1
  • Тролльхеттан (Швеция) – Конгахелла (Швеция) – 2:2
  • Фалькенберг (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 1:1
  • Паневежис (Литва) – Метта (Латвия) – 2:1
  • Хесслехольм ИФ (Швеция) – Лагольмс (Швеция) – 3:1
  • Шевде (Швеция) – Шевде (Швеция) – 1:1
  • ШОТТ Майнц (Германия) – Энгерс (Германия) – 8:1
  • Пассау (Германия) – Ханкофен-Хайлинг (Германия) – 0:3
  • Этыр (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 1:2
  • Лудмансдорф (Австрия) – Клагенфурт (Австрия) – 1:4
  • Эльва (Эстония) – Скансте (Латвия) – 1:3
  • Айхштет (Германия) – Хаймштеттен (Германия) – 2:0
  • Аугсбург II (Германия) – Ландсберг (Германия) – 9:1
  • Бавария II (Германия) – Штутгарт Киккерс (Германия) – 1:3
  • Бакнанг (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 4:2
  • Банга (Литва) – Арарат-Армения (Армения) – 0:2
  • Бановичи (Босния и Герцеговина) – Цибалия (Хорватия) – 0:4
  • Бенатки (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 2:2
  • Биль (Швейцария) – Куртетелль (Швейцария) – 3:1
  • Брегенц (Австрия) – СК Имст (Австрия) – 7:1
  • Бургхаузен (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 4:0
  • Бухбах (Германия) – Эрльбах (Германия) – 3:3
  • Вернаму (Швеция) – Эскильсминне (Швеция) – 6:1
  • Винер Виктория (Австрия) – Дитах (Австрия) – 0:1
  • Ганновер II (Германия) – Тодесфельде (Германия) – 7:1
  • Гредиг (Австрия) – Аустрия Зальцбург (Австрия) – 2:2
  • Эльфсборг (Швеция) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:2
  • Энгельхольмс (Швеция) – Хегаборг (Швеция) – 3:0
  • Эргрюте (Швеция) – Эстерс (Швеция) – 1:1
  • Елгава (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 0:2
  • Зандхаузен (Германия) – ФСФ Франкфурт (Германия) – 1:3
  • Киккерс Оффенбах (Германия) – Майнц II (Германия) – 1:0
  • ЛАСК (Am) (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:4
  • Левангер (Норвегия) – Бьёсен (Норвегия) – 4:1
  • Мьондален (Норвегия) – Фолло (Норвегия) – 1:0
  • Ноа (Армения) – Астана (Казахстан) – 0:0
  • Нойдроссенфельд (Германия) – Мюнхберг (Германия) – 4:0
  • Нойзидль (Австрия) – Маттерсбург СФ 2020 (Австрия) – 6:5
  • Олимпия Грудзёндз (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 3:3
  • Орхус Фремад (Дания) – Гамбург II (Германия) – 5:5
  • Осогово (Сев. Македония) – Вардар (Сев. Македония) – 1:4
  • Саннефьорд (Норвегия) – Шейд (Норвегия) – 2:2
  • Сегеста (Хорватия) – Карловац (Хорватия) – 0:1
  • Стрёммен (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 3:2
  • Сутьеска (Черногория) – Младост ДГ (Черногория) – 1:1
  • Фильцинг (Германия) – Аммерталь (Германия) – 6:1
  • Швабмюнхен (Германия) – Мемминген (Германия) – 0:4
  • Шлёнск Вроцлав II (Польша) – Славия Прага B (Чехия) – 2:3
  • Ансбах 09 (Германия) – Гебенбах (Германия) – 7:1
  • Ванлёсе (Дания) – Хольбек (Дания) – 0:2
  • Джамшедпур (Индия) – SC Delhi (Индия) – 1:0
  • Кагран (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 0:1
  • Меппен (Германия) – Хомбург (Германия) – 1:4
  • Опава (Чехия) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 0:0
  • Рух (Украина) – Рудеш (Хорватия) – 0:2
  • Трутнов (Чехия) – Полония Свидница (Польша) – 2:4
  • Брайтенрайн (Швейцария) – Сьон II (Швейцария) – 1:0
  • Эстерсунд (Швеция) – Стьердальс-Блинк (Норвегия) – 2:1
  • Зиген (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 1:1
  • Кальмар (Швеция) – Оскархамн (Швеция) – 0:1
  • Колос (Украина) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2
  • Александрия (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:2
  • Порс (Норвегия) – Нотодден (Норвегия) – 0:3
  • Сундсвалль (Швеция) – Умео (Швеция) – 3:2
  • Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2
  • Шпротфройнде Зелигенштадт (Германия) – Ашаффенбург (Германия) – 1:0
  • Бюль (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 1:2
  • Йёнчёпинг (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:1
  • Эскильстуна (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 2:0
  • Бавария Альценау (Германия) – Гумметрот (Германия) – 1:2
  • Эребру (Швеция) – Отвидаберг (Швеция) – 2:0
  • Липно Стешев (Польша) – Срода (Польша) – 0:3
  • Олимпик (Швеция) – Ариана (Швеция) – 1:1
  • Лиепая (Латвия) – Кривбасс (Украина) – 1:1
  • Миккели (Финляндия) – МюПа (Финляндия) – 2:1
  • Харью Лаагри (Эстония) – Валмиера (Латвия) – 2:1
  • Шяуляй ФА (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 1:0
  • Колорадо Рэпидс (США) – Коламбус Крю (США) – 1:4
  • Лиллестрем (Норвегия) – КФУМ Осло (Норвегия) – 7:2
  • Люсеклостер (Норвегия) – Фана (Норвегия) – 1:2
  • Р. Жешув (Польша) – Островец-Свентокшиский (Польша) – 0:3
  • Швабен Аугсбург (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 0:3
  • Баден (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 1:3
  • Трансинвест (Литва) – Ритеряй (Литва) – 2:4
  • Орландо Сити (США) – Нэшвилл СК (США) – 2:2
  • Цинциннати (США) – Детройт (США) – 1:0
  • Халден (Норвегия) – Арендал (Норвегия) – 2:1
  • Виймси (Эстония) – Левадия U21 (Эстония) – 3:1
  • Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Даллас (США) – 0:3
  • Нью-Инглэнд Революшн (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 1:2
  • Сент-Луис Сити (США) – Остин (США) – 1:0
  • Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Шарлотт (США) – 1:0
  • Лаудун (США) – Ричмонд Киккерс (США) – 3:1
  • Род-Айленд (США) – Сарасота Парадайз (США) – 2:1
  • Талса (США) – Норт Тексас (США) – 3:0
  • Спортинг Канзас-Сити (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:3

Видео матчей

