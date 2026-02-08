Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 16:19 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:33
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Доигрывали вдесятером – это тоже хорошая подготовка»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал результат спарринга с ФК «Лиепая»

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В товарищеском матче команда сыграла вничью 1:1 с ФК «Лиепая» из Латвии. Итог поединка подвел наставник криворожского клуба Патрик ван Леувен.

– Патрик, как вы оцените спарринг?

– Разбирали «Лиепаю» перед игрой, поэтому знали, что столкнемся с физически сильным соперником. Хорошо, что на сборах мы встречаемся с такими оппонентами, которые сопротивляются. Это то, что мы, кстати, и получили с первой минуты. Мы также очень хорошо справились, прессингуя соперника и создавая голевые возможности. В начале игры, думаю, мы должны были забивать больше.

В первом тайме было много хороших моментов для взятия ворот. Но в общем-то я доволен этой игрой. Мы заканчивали спарринг в меньшинстве после красной карточки, и это дало нам еще одну возможность – сыграть вдесятером. Так что это также хорошая подготовка, если такое произойдет в чемпионате.

– В меньшинстве было непросто завершать матч?

– Арбитр решил, что это красная карточка, поэтому нам пришлось адаптироваться, и это мы сделали очень хорошо. Мы играли вдесятером, обороняясь и в то же время не давая много возможностей сопернику, а также создавая несколько шансов для себя. Так что я доволен и этим отрезком. Это была дополнительная возможность показать себя в таких условиях.

– Какие у планы у «Кривбасса» на последнюю неделю сборов?

– У нас осталась одна игра на сборах, так что это будет еще одна возможность увидеть футболистов на разных позициях. Как и сейчас. У меня осталось хорошее впечатление, как и в предыдущем спарринге, от нашей организации игры в атаке и обороне. Так что я очень доволен тем, что мы увидели сегодня от всех игроков.

– Как оцените игру зимних новичков?

– Новички также получили хороший физический тест, и это тоже было полезно увидеть. Джонс в защите в паре вместе с Виливальдом – было очень приятно видеть их в борьбе против сильных соперников в первом и втором таймах. Думаю, Сек тоже хорошо показал себя в некоторых моментах. Мы все еще пытаемся подвести их к оптимальной форме, и то же касается Шами Адама. Мы смогли дать ему несколько минут, так что посмотрим на его возможности в дальнейшем.

товарищеские матчи Лиепая Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Владимир Виливальд Карлос Парако Патрик ван Леувен
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
