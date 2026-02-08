Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов
Нидерланды
08 февраля 2026, 17:44 |
Украинец вышел на поле в игре с «АЗ» Алкмаар

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал в составе амстердамского «Аякса».

Случилось это в поединке 22-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ» Алкмаар. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

28-летний футболист впервые попал в заявку своей команды на матч, игру начал со скамьи запасных. Вышел же на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Вейндала. Результативными действиями украинец не отличился.

ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов

По теме:
Зинченко узнал свою оценку за дебют за Аякс
В один день в чемпионате Нидерландов сыграли сразу два украинца
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
