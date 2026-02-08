ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов
Украинец вышел на поле в игре с «АЗ» Алкмаар
Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал в составе амстердамского «Аякса».
Случилось это в поединке 22-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ» Алкмаар. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
28-летний футболист впервые попал в заявку своей команды на матч, игру начал со скамьи запасных. Вышел же на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Вейндала. Результативными действиями украинец не отличился.
ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йоханнес уничтожил соперников на последних метрах
Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»