Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал в составе амстердамского «Аякса».

Случилось это в поединке 22-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ» Алкмаар. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

28-летний футболист впервые попал в заявку своей команды на матч, игру начал со скамьи запасных. Вышел же на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Вейндала. Результативными действиями украинец не отличился.

ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов