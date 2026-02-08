Другие новости08 февраля 2026, 19:32 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 7 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Атлетико – Бетис
21:45 Ювентус – Лацио
21:45 ПСЖ – Марсель
22:00 Валенсия – Реал Мадрид
