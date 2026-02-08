СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 февраля

В субботу, 7 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Атлетико – Бетис

1.52 – 4.88 – 5.91

21:45 Ювентус – Лацио

1.45 – 4.58 – 9.15

21:45 ПСЖ – Марсель

1.52 – 5.08 – 6.30

22:00 Валенсия – Реал Мадрид

5.54 – 4.63 – 1.62

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.