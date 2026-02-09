Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 февраля 2026, 02:16
ФОТО. Футболист Реала показал свою девушку. Она – красавица

Звезда Реала устроил романтическую прогулку в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Арда Гюлер и его девушка Дуру Найман были замечены на прогулке в Париже.

Пару увидели возле флагманского бутика Ladurée на Елисейских полях – редкий совместный выход для молодого футболиста «Реала».

Дуру выбрала сдержанный, элегантный образ в «французском» стиле, а Гюлер выглядел расслабленно и стильно в черной куртке и кроссовках Nike Air Jordan.

Кадры из Города любви быстро разошлись по соцсетям и вызвали теплую реакцию фанатов.

