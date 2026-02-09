ФОТО. Футболист Реала показал свою девушку. Она – красавица

Арда Гюлер и его девушка Дуру Найман были замечены на прогулке в Париже.

Пару увидели возле флагманского бутика Ladurée на Елисейских полях – редкий совместный выход для молодого футболиста «Реала».

Дуру выбрала сдержанный, элегантный образ в «французском» стиле, а Гюлер выглядел расслабленно и стильно в черной куртке и кроссовках Nike Air Jordan.

Кадры из Города любви быстро разошлись по соцсетям и вызвали теплую реакцию фанатов.