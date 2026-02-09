8 февраля 2026 года состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил вингер парижан Усман Дембеле.

Лига 1 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

ПСЖ – Марсель – 5:0

Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74