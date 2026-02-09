Франция09 февраля 2026, 03:35 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:36
26
0
ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лига 1
09 февраля 2026, 03:35 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:36
26
0
8 февраля 2026 года состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».
Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в матче оформил вингер парижан Усман Дембеле.
Лига 1 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
ПСЖ – Марсель – 5:0
Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
64’
ГОЛ ! Автогол забил Факундо Медина (Марсель).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 20
Матч завершился со счетом 1:1
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Амстердамская команда сумела вырвать ничью
Футбол | 09.02.2026, 01:03
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Теннис | 08.02.2026, 19:58
Комментарии 0
Популярные новости
07.02.2026, 06:32 7
07.02.2026, 08:12 6
07.02.2026, 08:34 8
07.02.2026, 19:12 1
08.02.2026, 12:00 10
07.02.2026, 22:31 3
07.02.2026, 10:22 12
08.02.2026, 09:55 14