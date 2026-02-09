Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
08.02.2026 21:45 – FT 5 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
09 февраля 2026, 03:35 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:36
26
0

ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лига 1

09 февраля 2026, 03:35 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:36
26
0
ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча

8 февраля 2026 года состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил вингер парижан Усман Дембеле.

Лига 1 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
ПСЖ – Марсель – 5:0
Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
64’
ГОЛ ! Автогол забил Факундо Медина (Марсель).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
По теме:
Ювентус – Лацио – 2:2. Камбек синьоры. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча
Энрике назвал героя матча с Марселем – это не просто слова
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу автогол Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Марсель Ли Кан Ин Хвича Кварацхелия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 20
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов
Футбол | 09.02.2026, 01:03
ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов
ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 08.02.2026, 19:58
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 10
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем