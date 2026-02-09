ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 04:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:15
Новое соглашение бразильца с клубом будет действовать до 31 декабря 2030 года

ФК Шахтер. Сергей Палкин и Педро Энрике

Донецкий Шахтер и бразильский легионер Педро Энрике подписали новый контракт.

Соглашение между клубом и защитником будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Педро Энрике стал игроком Шахтера в июле 2023 года. За 2,5 сезона защитник сыграл за «горняков» 66 официальных матчей (1 гол, 4 ассиста).

Вместе с клубом бразилец становился чемпионом Украины (2024) и дважды завоевал Кубок Украины (2024, 2025).

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) фото Сергей Палкин
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
