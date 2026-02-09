Донецкий Шахтер и бразильский легионер Педро Энрике подписали новый контракт.

Соглашение между клубом и защитником будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Педро Энрике стал игроком Шахтера в июле 2023 года. За 2,5 сезона защитник сыграл за «горняков» 66 официальных матчей (1 гол, 4 ассиста).

Вместе с клубом бразилец становился чемпионом Украины (2024) и дважды завоевал Кубок Украины (2024, 2025).

ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером