Украина. Премьер лига09 февраля 2026, 04:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:15
ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером
Новое соглашение бразильца с клубом будет действовать до 31 декабря 2030 года
09 февраля 2026, 04:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:15
Донецкий Шахтер и бразильский легионер Педро Энрике подписали новый контракт.
Соглашение между клубом и защитником будет действовать до 31 декабря 2030 года.
Педро Энрике стал игроком Шахтера в июле 2023 года. За 2,5 сезона защитник сыграл за «горняков» 66 официальных матчей (1 гол, 4 ассиста).
Вместе с клубом бразилец становился чемпионом Украины (2024) и дважды завоевал Кубок Украины (2024, 2025).
ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером
