09 февраля 2026, 05:10 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:11
Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза

В Мадриде снова говорят о Криштиане

Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза
Альваро Арбелоа проанализировал результаты противостояния между «Реалом» и «Валенсией» (2:0) в рамках чемпионата Испании.

«Мы отдавали себе отчет, что поездка на «Месталью» сравнима с походом к стоматологу. Это обусловлено колоссальным давлением и острой турнирной необходимостью хозяев.

Нам всем известно, каково это – выступать на данной арене, погружаться в ее атмосферу и сталкиваться с тем неистовым рвением, которое проявляет «Валенсия» в играх против «Реала».

Тем не менее мы уверенно владели инициативой. Куртуа не довелось совершить ни одного сейва, защитники действовали максимально надежно.

Каррерас – весьма одаренный игрок, он запомнился великолепным голом еще в первом круге. Что же касается Мбаппе, то у меня не хватает слов, чтобы описать его талант.

Нам казалось, что футболиста уровня Криштиану мы больше не встретим, но Килиан, похоже, следует по его стопам», – отметил наставник мадридцев в эфире клубного телевидения.

Реал Мадрид Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Ла Лига Альваро Арбелоа Валенсия
Михаил Олексиенко Источник: Marca
