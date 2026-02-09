Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза
В Мадриде снова говорят о Криштиане
Альваро Арбелоа проанализировал результаты противостояния между «Реалом» и «Валенсией» (2:0) в рамках чемпионата Испании.
«Мы отдавали себе отчет, что поездка на «Месталью» сравнима с походом к стоматологу. Это обусловлено колоссальным давлением и острой турнирной необходимостью хозяев.
Нам всем известно, каково это – выступать на данной арене, погружаться в ее атмосферу и сталкиваться с тем неистовым рвением, которое проявляет «Валенсия» в играх против «Реала».
Тем не менее мы уверенно владели инициативой. Куртуа не довелось совершить ни одного сейва, защитники действовали максимально надежно.
Каррерас – весьма одаренный игрок, он запомнился великолепным голом еще в первом круге. Что же касается Мбаппе, то у меня не хватает слов, чтобы описать его талант.
Нам казалось, что футболиста уровня Криштиану мы больше не встретим, но Килиан, похоже, следует по его стопам», – отметил наставник мадридцев в эфире клубного телевидения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате
Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик