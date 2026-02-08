Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
08.02.2026 21:45 – FT 5 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 февраля 2026, 23:39 | Обновлено 08 февраля 2026, 23:40
620
0

Матч завершился со счетом 5:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Игра прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил вингер парижан Усман Дембеле. Второй гол обладатель ЗМ-2026 забил после сольного прохода.

Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел в запасе весь поединок. Уже третий раз подряд Илья не получает от Луиса Энрике ни одной игровой минуты.

Лига 1 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

ПСЖ – Марсель – 5:0
Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74

ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуно Мендеш, Маркиньос, Вильям Пачо, Сенни Маюлу (Дро Фернандес, 75), Варрен Заир-Эмри (Лукас-Франсуа Эрнандес, 75), Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия, 62), Жоау Невеш, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 75), Витор Феррейра, Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 68)

Марсель: Джеффри де Ланге, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар (Химад Абделли, 62), Факундо Медина, Эмерсон Палмери, Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Итан Нванери (Игор Пайшао, 46), Тимоти Веа, Мейсон Гринвуд (Билаль Надир, 80), Амин Гуири

Ницца – Монако – 0:0

Анже – Тулуза – 1:0
Голы: Рао-Лисоа, 89

Гавр – Страсбург – 2:1
Голы: Загаду, 26, Сумаре, 54 – Годо, 36
Удаление: Дукуре, 29

Осер – Париж – 0:0

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
64’
ГОЛ ! Автогол забил Факундо Медина (Марсель).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
По теме:
Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Волевая победа. ПСВ на выезде обыграл Гронинген
ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Марсель Илья Забарный автогол Хвича Кварацхелия Ли Кан Ин Ницца Монако Анже Тулуза Гавр Страсбург Осер Париж удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус
