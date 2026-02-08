Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель
Матч завершился со счетом 5:0
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».
Игра прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.
Дубль в матче оформил вингер парижан Усман Дембеле. Второй гол обладатель ЗМ-2026 забил после сольного прохода.
Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел в запасе весь поединок. Уже третий раз подряд Илья не получает от Луиса Энрике ни одной игровой минуты.
Лига 1 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
ПСЖ – Марсель – 5:0
Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуно Мендеш, Маркиньос, Вильям Пачо, Сенни Маюлу (Дро Фернандес, 75), Варрен Заир-Эмри (Лукас-Франсуа Эрнандес, 75), Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия, 62), Жоау Невеш, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 75), Витор Феррейра, Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 68)
Марсель: Джеффри де Ланге, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар (Химад Абделли, 62), Факундо Медина, Эмерсон Палмери, Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Итан Нванери (Игор Пайшао, 46), Тимоти Веа, Мейсон Гринвуд (Билаль Надир, 80), Амин Гуири
Ницца – Монако – 0:0
Анже – Тулуза – 1:0
Голы: Рао-Лисоа, 89
Гавр – Страсбург – 2:1
Голы: Загаду, 26, Сумаре, 54 – Годо, 36
Удаление: Дукуре, 29
Осер – Париж – 0:0
События матча
