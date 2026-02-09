Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2026 22:30 – FT 2 : 1
Алверка
Португалия
09 февраля 2026, 00:37 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:43
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии

Матч с Алверкой завершился со счетом 2:1

Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Алверкой».

Игра прошла на стадионе Эштадиу да Луж и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Победный гол забил 17-летний нападающий Анисио Кабрал. Он вышел на поле на 86-й минуте и менее чем за минуту отличился забитым мячом.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Георгий Судаков вышел только на 73-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Бенфика – Алверка – 2:1
Голы: Шельдеруп, 16, Кабрал, 86 – Фигейреду, 30

Насьонал – Каза Пия – 0:0

Брага – Риу Аве – 3:0
Голы: Гриллич, 4, Орта, 73, 90+3

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Anisio Cabral (Бенфика), асcист Самуэль Даль.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Figueiredo (Алверка), асcист Марко Милованович.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
