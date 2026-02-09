Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Алверкой».

Игра прошла на стадионе Эштадиу да Луж и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Победный гол забил 17-летний нападающий Анисио Кабрал. Он вышел на поле на 86-й минуте и менее чем за минуту отличился забитым мячом.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Георгий Судаков вышел только на 73-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Бенфика – Алверка – 2:1

Голы: Шельдеруп, 16, Кабрал, 86 – Фигейреду, 30

Насьонал – Каза Пия – 0:0

Брага – Риу Аве – 3:0

Голы: Гриллич, 4, Орта, 73, 90+3