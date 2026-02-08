Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2026 22:30 - : -
Алверка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:28
14
0

Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:30 поединок чемпионата Португалии

08 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:28
14
0
Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Алверка».

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Алверка
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Португальский журналист объяснил, насколько Судаков важен для Бенфики
УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Алверка Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
