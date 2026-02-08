Португалия08 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:28
Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:30 поединок чемпионата Португалии
В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Алверка».
Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Алверка
