В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Алверка».

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж».

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция