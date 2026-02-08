Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Лунин? Известен состав Реала на матч против Валенсии
Испания
08 февраля 2026, 21:23 |
436
0

Где Лунин? Известен состав Реала на матч против Валенсии

Игра 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

08 февраля 2026, 21:23 |
436
0
Где Лунин? Известен состав Реала на матч против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 23-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Игра состоится на арене «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.

Стартовые составы на матч Валенсия – Реал:

По теме:
Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Андрей Лунин Валенсия Валенсия - Реал
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08 февраля 2026, 03:50 0
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче

Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 17
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 08.02.2026, 20:43
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем