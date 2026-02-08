Где Лунин? Известен состав Реала на матч против Валенсии
Игра 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 23-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Игра состоится на арене «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.
Стартовые составы на матч Валенсия – Реал:
