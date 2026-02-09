Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика
Англия
09 февраля 2026, 00:32 |
287
1

В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика

Украинец напомнил полякам о Волыни

09 февраля 2026, 00:32 |
287
1 Comments
В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонансные высказывания полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, которые он допустил во время игры в Counter-Strike 2 в общении с польскими игроками.

«Мы осознаем особую чувствительность тем, связанных с Волынской трагедией, и эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. В коммуникации между украинским и польским народами не должно быть места для таких инцидентов.

Украина является демократическим государством и не осуществляет надзор за частными высказываниями лиц. Указанный футболист не действовал от имени государства и не является действующим игроком национальной сборной», — сообщает МИД.

По теме:
ФОТО. Мадонна побывала на матче Тоттенхэм – Челси. Вот почему
Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
ВИДЕО. За что дали красную Собослаи? Судья отменил третий гол Сити
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси МИД Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 19
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 5
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 08.02.2026, 23:24
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Писец Мудрику. Списали . Теперь могут точно от звонка до звонка накрутить.
Ответить
0
Популярные новости
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 12
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем