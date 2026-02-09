В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонансные высказывания полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, которые он допустил во время игры в Counter-Strike 2 в общении с польскими игроками.

«Мы осознаем особую чувствительность тем, связанных с Волынской трагедией, и эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. В коммуникации между украинским и польским народами не должно быть места для таких инцидентов.

Украина является демократическим государством и не осуществляет надзор за частными высказываниями лиц. Указанный футболист не действовал от имени государства и не является действующим игроком национальной сборной», — сообщает МИД.