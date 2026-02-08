ВИДЕО. За что дали красную Собослаи? Судья отменил третий гол Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Концовка центрального матча тура в АПЛ получилась драматической

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля 2026 года состоялся матч 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Игра на «Энфилде» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 90+10-й минуте «горожане» усилиями Райана Шерки забили третий гол, но мяч был отменен.

Вместо этого арбитр решил показать красную карточку венгерскому полузащитнику «Ливерпуля» Доминику Собослаи за фол последней надежды. Игрок пропустит как минимум один матч.

Доминик Собослаи Райан Шерки
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
