КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о бразильском футболисте Майконе, который трагически погиб в 2014 году.

«Майкон, царство небесное, погиб в автокатастрофе. Если бы не авария, он мог играть на высоком уровне, его хотели подписать сильные европейские клубы», – сказал Кварцяный.

Футболист Майкон погиб в автокатастрофе в Донецке 8 февраля 2014 года. Он возвращался домой и, пытаясь объехать автомобиль, который поворачивал на заправку, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим авто.

Майкон играл в Украине за «Волынь», «Шахтер», «Зарю» и «Ильичевец».