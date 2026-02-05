Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»

Известный тренер – о Майконе

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о бразильском футболисте Майконе, который трагически погиб в 2014 году.

«Майкон, царство небесное, погиб в автокатастрофе. Если бы не авария, он мог играть на высоком уровне, его хотели подписать сильные европейские клубы», – сказал Кварцяный.

Футболист Майкон погиб в автокатастрофе в Донецке 8 февраля 2014 года. Он возвращался домой и, пытаясь объехать автомобиль, который поворачивал на заправку, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим авто.

Майкон играл в Украине за «Волынь», «Шахтер», «Зарю» и «Ильичевец».

