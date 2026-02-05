Известно, намерен ли Атлетико отпустить Бруниньо в Шахтер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:07
Руководство клуба готово к сделке по хавбеку

Атлетико. Бруниньо

Руководство «Атлетико Паранаэнсе» намерено отпустить Бруниньо в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Даниэль Пива.

По информации источника, после полученного от украинского клуба предложения бразильская сторона склоняется к тому, чтобы отпустить 17-летнего футболиста.

В составе «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо уже провел семь матчей в рамках чемпионата штата, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Он является воспитанником бразильского клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
