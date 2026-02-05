Известно, намерен ли Атлетико отпустить Бруниньо в Шахтер
Руководство клуба готово к сделке по хавбеку
Руководство «Атлетико Паранаэнсе» намерено отпустить Бруниньо в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Даниэль Пива.
По информации источника, после полученного от украинского клуба предложения бразильская сторона склоняется к тому, чтобы отпустить 17-летнего футболиста.
В составе «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо уже провел семь матчей в рамках чемпионата штата, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Он является воспитанником бразильского клуба.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой.
