Известно, намерен ли Атлетико отпустить Бруниньо в Шахтер

Руководство «Атлетико Паранаэнсе» намерено отпустить Бруниньо в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Даниэль Пива.

По информации источника, после полученного от украинского клуба предложения бразильская сторона склоняется к тому, чтобы отпустить 17-летнего футболиста.

В составе «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо уже провел семь матчей в рамках чемпионата штата, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Он является воспитанником бразильского клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой.