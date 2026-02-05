Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о желании президента ФИФА Джанни Инфантино вернуть россию в международный футбол.

«Я не знаю, почему из уст Инфантино прозвучали слова о возвращении рф в футбольные турниры Европы и мира. Президент ФИФА явно берет в России взятки», – сказал Йожеф Сабо.

