Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:42 |
774
1

Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»

Известный тренер – о Джанни Инфантино

05 февраля 2026, 21:42 |
774
1 Comments
Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о желании президента ФИФА Джанни Инфантино вернуть россию в международный футбол.

«Я не знаю, почему из уст Инфантино прозвучали слова о возвращении рф в футбольные турниры Европы и мира. Президент ФИФА явно берет в России взятки», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о новичке амстердамского «Аякса» Александре Зинченко – футболисте сборной Украины.

По теме:
«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
«Оторванный от реалий». Известный экс-футболист ответил Инфантино
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Джанни Инфантино Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05 февраля 2026, 09:18 6
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Теннис | 05.02.2026, 16:12
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Футбол | 05.02.2026, 20:46
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
до того ж він просто підарас.
Ответить
-1
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 9
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем