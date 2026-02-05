Украина. Премьер лига05 февраля 2026, 21:42 |
Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Известный тренер – о Джанни Инфантино
Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о желании президента ФИФА Джанни Инфантино вернуть россию в международный футбол.
«Я не знаю, почему из уст Инфантино прозвучали слова о возвращении рф в футбольные турниры Европы и мира. Президент ФИФА явно берет в России взятки», – сказал Йожеф Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о новичке амстердамского «Аякса» Александре Зинченко – футболисте сборной Украины.
до того ж він просто підарас.
