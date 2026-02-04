Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 15:32
Йожеф Сабо прокомментировал скандальные слова президента ФИФА Инфантино

Когда вера в честность и порядочность дает сбой

Йожеф Сабо прокомментировал скандальные слова президента ФИФА Инфантино
УАФ. Йожеф Сабо

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о желании отменить решение об отлучении россии от участия в международных соревнованиях под этой эгидой вызвало возмущение в Украине. Не остался равнодушным к этой ситуации бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо, который высказал свое мнение в комментарии Sport.ua.

«Я не знаю, почему из уст Инфантино прозвучали слова о возвращении РФ к футбольным турнирам Европы и мира. Президент ФИФА явно берет в россии взятки.

Однако я думаю, что мировое сообщество не даст Инфантино реализовать свои намерения в отношении российского футбола. На сто процентов европейцы это не позволят сделать. А Инфантино надо загнать.... Вот только не знаю, куда. Как можно сейчас такое предлагать! Весь мир видит, что россияне вытворяют в Украине, а он хочет с ними дружить. Это все деньги. Он там получает зарплату и будет долбить, долбить», – сказал Сабо.

ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война Йожеф Сабо инсайд
