Главный босс в футболе попал в базу Миротворец
Президент ФИФА Джанни Инфантино вляпался в скандал
Президент ФИФА Джанни Инфантино попал в базу украинского центра Миротворец из-за своих призывов вернуть россию в футбол.
На официальном сайте центра был опубликован профиль Инфантино, в котором указано, что его действия противоречат национальной безопасности Украины и международному правопорядку.
В сообщении Инфантино охарактеризован как «моральный дегенерат» и описано его участие в гуманитарной агрессии против Украины, а также поддержка российских агрессоров.
Ранее в ФИФА приняли решение в отношении сборной россии после призыва Инфантино.
