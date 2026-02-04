Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
04 февраля 2026, 00:02
Главный босс в футболе попал в базу Миротворец

Президент ФИФА Джанни Инфантино вляпался в скандал

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино попал в базу украинского центра Миротворец из-за своих призывов вернуть россию в футбол.

На официальном сайте центра был опубликован профиль Инфантино, в котором указано, что его действия противоречат национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

В сообщении Инфантино охарактеризован как «моральный дегенерат» и описано его участие в гуманитарной агрессии против Украины, а также поддержка российских агрессоров.

Ранее в ФИФА приняли решение в отношении сборной россии после призыва Инфантино.

По теме:
Кличко выступил с плохими новостями для киевлян
ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
«Это провокация». Экс-форвард сборной взбешен словами президента ФИФА
