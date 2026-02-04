Президент ФИФА Джанни Инфантино попал в базу украинского центра Миротворец из-за своих призывов вернуть россию в футбол.

На официальном сайте центра был опубликован профиль Инфантино, в котором указано, что его действия противоречат национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

В сообщении Инфантино охарактеризован как «моральный дегенерат» и описано его участие в гуманитарной агрессии против Украины, а также поддержка российских агрессоров.

Ранее в ФИФА приняли решение в отношении сборной россии после призыва Инфантино.