Как правильно хейтить Реал? Обзор 22 тура Ла Лиги

Почти всегда братья в футболе не играют за один клуб. Очень часто выступают даже в разных чемпионатах, разных странах, играют в турнирах совершенно разного уровня... Уильямсы из «Атлетика» – исключение. И, возможно, самое печальное за всю новейшую футбольную историю. Иньяки, старший брат, провел в свое время 250+ матчей подряд в Ла Лиге – рекорд чемпионата. Но так и не пошел на повышение из-за того, что был недостаточно талантлив. Нико, младший из братьев, достаточно талантлив для игры на высшем уровне – но, в отличие от старшего, травматичен. Сейчас выбыл на 6-8 недель из-за пубалгии. Вероятно, за сезон проведет в Ла Лиге лишь чуть больше половины возможных матчей в основе, в топ-форме – может, десяток. 2 выдающихся и значимых для Бильбао брата рискуют остаться в истории города и клуба – но не в футбольной в целом. Просто из-за случая. Просто из-за рандома.

В футболе слишком много случайностей. Вот, например, одна из таких: вы мало смотрели Ла Лигу в минувшие выходные. Помогаю частично исправиться вам в этом традиционном тексте с обзором испанского уик-энда. Читать стоит хотя бы ради сборной тура, в которой впервые за много недель не нашлось места ни одному игроку «Реала».

Алло, доктор

«Реал» болеет. Снова победил с трудом и еле-еле. Снова забил победный гол с пенальти, теперь – на 90+10. В большинстве. А соперник доигрывал матч в составе из 9 футболистов. Короче, победа над «Райо» есть (2:1), но поводов для оптимизма нет. Критика в сети из-за рекордов по 11-метровым несправедлива: нормально побеждать любым разрешенным способом. Почему выигрывать, как «Арсенал», постоянными голами с угловых – норм, а с пенальти – нет? Так давайте хейтить «Реал» правильно: вот эти постоянные 11-метровые – не заговор, а симптом болезни. Команда недостаточно хороша, чтобы выиграть благодаря голу с игры. Недостаточно хорошо играет, чтобы не доводить до такого даже против скромного «Райо». А Арбелоа пока недостаточно тренер, чтобы научить «Реал» побеждать как-то по-другому. Чтобы выздороветь, этой команде нужен трансфер врача, но окно переходов уже закрыто.

Всего лишь Ферран

2.5 xG за матч для команды – это круто, а как сольный показатель для футболиста – вау. У Торреса против «Эльче» (3:1) аж 8 ударов, тонна топ-моментов. Но только 1 забитый мяч. Он дважды попал в каркас. В одном эпизоде. За 2 секунды. Не попал в ворота с близкого расстояния. Обошел вратаря и оставил его за спиной – и не забил даже тогда. То есть запорол кучу простых моментов при том, что ранее в сезоне каждый 4 гол в ЛЛ забивал попытками из-за пределов штрафной, то есть выполнял гораздо более сложные удары. На дистанции Торреса невозможно назвать расточителем. В некоторых матчах он дает «Барселоне» решающее преимущество своими выдающимися действиями с мячом. А в некоторых… ну, как в эти выходные. Самый нестабильный в завершении футболист топ-лиг Европы. И именно поэтому не замена для Левандовского: на испанца нельзя положиться. Он не звезда мирового уровня – всего лишь Ферран.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Мотивация > класс

В этом сезоне «Эспаньол» – более классная команда, чем «Алавес». Но в личной встрече каталонцы уступили оппоненту (1:2). Даже дома. Не удержали преимущество в гол. Проиграли по ударам. Короче, сели в лужу. Причина? Недостаток мотивации. У «Эспаньола» в сезоне уже 34 очка, за весь предыдущий – 42. Он почти лишен шансов вылететь: чтобы это сделать, пришлось бы дальше только проигрывать. Задача на розыгрыш де-факто выполнена, а борьба за еврокубки – это уже для более состоятельных. Вот и пошли «поддавки». «Алавес», наоборот, валял дурака полгода, а тут впервые попал в зону вылета, почувствовал опасность – и выиграл дважды подряд. До этого не мог вообще 5 туров, а без этих 6 очков был бы в тройке худших чемпионата. Короче, классика: выигрывает тот, кто хочет, а не тот, кто играет лучше. Правило детского футбола, которое работает даже в топ-лиге. Немного жаль, что уже в феврале.

Чемпионская хандра

10 матчей подряд Альварес не забивает за «Атлетико», в ЛЛ – еще дольше. И не то чтобы выступает плохо: оценки в норме, моменты для партнеров готовит. Но исчез огонек в глазах. Кажется, Хулиан разочаровался в мадридском проекте. Это и понятно: «Атлетико» не борется за титул даже в год больших проблем «Реала» и «Барселоны». Альварес уже выиграл требл. Уже является чемпионом мира. Уже «прошел» футбол в Англии и на уровне сборных, поэтому привык побеждать. Отправлялся в Испанию, чтобы бросить вызов себе: сделать третью лучшую команду страны чемпионом. Но он не учел одного нюанса: сам «Атлетико» себе вызов бросать не собирается. «Матрасников» устраивают постоянные бронзовые медали. Безнадежная и вообще-то равная игра с «Леванте» (0:0) в эти выходные на это намекает. Хулиан уйдет летом. Лукмана купили, так что замена по функционалу аргентинцу уже есть.

Биполярное расстройство

Оно, кажется, есть в «Севильи». У команды просто не бывает нормального настроения: она на поле либо выглядит подавленной, либо нездорово активной. Либо защищается всем составом и совершает по 40+ выносов за матч, либо владеет мячом 60+% времени и сама засыпает соперника кроссами. Нет среднего варианта. Только крайности, только хардкор. На этот раз мы видели маниакальную версию «Севильи»: аж 72% владения после перерыва с «Мальоркой», в последние 30 минут – 75%. А результат – поражение 1:4. Потому что слишком поспешно. Слишком резко. Слишком категорично, импульсивно и необдуманно. На первый взгляд – команда-хамелеон, а на самом деле – просто переживает эпизоды нестабильного настроения и обострения симптомов состояния. Сначала – на консультацию к психиатру, потом – на высокие строчки таблицы. А пока над зоной вылета.

О других матчах

«Хетафе» и «Сельта» провели матч (0:0) на 0.8 xG суммарно, чтобы я в обзоре мог сконцентрироваться на других поединках: мое уважение. «Бетис» и «Валенсия» (2:1) в личной встрече били по воротам друг друга пенальти – вполне логично, что победил тот, кто свой реализовал. «Сосьедад» не смог вымучить третью подряд победу на характере, но все же не проиграл «Атлетику» (1:1). С какого-то момента матча счет по ударам 15:2 в пользу команды из Бильбао, поэтому подопечным Матераццо абсолютно точно не на что жаловаться. «Овьедо» благодаря победе над «Жироной» (1:0) довел количество набранных очков после смены тренера до 6. За 6 матчей. У пары его предшественников было суммарно только 10 за 16 туров – прогресс ощутимый, но пока недостаточный для сохранения прописки. «Вильярреал» героически спасся от поражения «Осасуне» (2:2) даже без Переса в атаке. Кажется, если у Марселино отберут вообще всех футболистов его состава, он начнет набирать очки даже с игроками молодежки в основе.

Сборная тура

Выдающихся вратарских перформансов не было, поэтому нашим кипером будет тот, кто запомнился. Так вот: Валлес из «Бетиса» отбил пенальти. Берем и ставим на ворота, пока на кураже. Крайние защитники – Гомес и Арамбуру из «Сосьедада». Да, впервые в рубрике на флангах нашей обороны сыграют футболисты одного клуба. Заслужили: 27 оборонительных действий на пару, у первого – еще и ассист, у второго – сумасшедшие 9 отборов мяча. С ними наши фланги защищены. В центре линии – Костас из «Овьедо» и Ле Норман из «Атлетико». «Овьедо» – худший клуб лиги по качеству состава, поэтому каждая его победа в чемпионате – априори героическая. Эта победа была одержана благодаря Костасу, который разбросал 8 точных лонгболов, стал лучшим среди полевых по количеству пасов и однажды спас команду в качестве последнего защитника в линии. С Ле Норманом все проще: он совершил 14 оборонительных действий. Такое не контрится.

В паре передних линий будет нашествие игроков «Алавеса». Почему? Потому что тот переиграл команду из топ-6, а некоторые его футболисты показали исключительные статистические перформансы. Бланко в центр поля берем за 4 отбора, 5 перехватов и забитый гол: был везде и делал все, что только может делать центральный полузащитник. На левом фланге атаки у нас сыграет Аленья: 5 оборонительных действий, 3 удачных попытки дриблинга и 3 ключевых паса. Помогал в защите, а в атаке стал креативным центром команды. Ну и вишенка на торте – нападающий «Алавеса» Мартинес, который в нашей сборной уже вторую неделю подряд. А что поделаешь, если самый заметный в Ла Лиге? На этот раз не забил, но отдал ассист. Угрожал воротам ударами. Отдавал пасы под попытки партнеров. Обходил оппонентов на дриблинге, хотя имеет рост в 187 сантиметров. Он нашей команде нисколько не помешает.

Центр поля нашей 11-ки сделает сильнее Галаррета из «Атлетика». Здесь все просто: вышел на замену в перерыве и забил спасительный для команды гол. Трудно было не заметить. Рядом – Милья из «Хетафе». Лучший в составе по пасам. По пасам под удары. По заработанным фолам. С отборами и перехватами в активе. Короче, в составе двух команд в том матче играл только он – отмечаем хотя бы за желание. Звезда состава – Ямаль. Мне бы хотелось его игнорировать хотя бы иногда, но Ламин – статистический монстр. 8 пасов под удары, 5 ударов, удачный дриблинг, заработанные фолы... Если бы повезло чуть больше, оформил бы хотя бы 2+2, а не 1+0. Руководить этим составом будет Альмада из «Овьедо». С ним команда пока не провалила ни одного матча в чемпионате, а теперь еще и впервые победила. С хоть немного более сильным составом точно выигрывал бы регулярно.

4-3-3: Валлес («Бетис») – Гомес («Сосьедад»), Костас («Овьедо»), Ле Норман («Атлетико»), Арамбуру («Сосьедад») – Бланко («Алавес»), Галаррета («Атлетик»), Милья («Хетафе») – Аленья («Алавес»), Мартинес («Алавес»), Ямаль («Барселона»)

Тренер тура – Гильермо Альмада («Овьедо»)

Игрок тура – Мартинес («Алавес»)

Факты тура:

– 94 дня прошло с последнего матча, в котором Альварес отличился в Ла Лиге. Это произошло в начале ноября. С того момента Мурики, нападающий «Мальорки», забил в Примере 10 мячей;

– 2 удара в каркас в одном моменте игры с «Эльче» нанес Ферран Торрес. Он и так был лидером Ла Лиги по попаданиям в штангу/перекладину, но теперь уходит в отрыв: аж 5 «точных» ударов. У всех преследователей максимум 3. До повторения рекорда прошлого сезона Примеры остался всего 1 удар;

– 7 раз подряд «Овьедо» уходит на перерыв дома при счете 0:0. Фанаты команды при желании могут приходить уже на ее вторые таймы: все равно в первых ничего не происходит месяцами;

– 12 туров подряд соперник «Реала» не становился командой с наибольшим количеством карточек в туре Ла Лиги. На этот раз стал (у «Райо» 7 желтых), поэтому серия прервалась. Но длилась она достаточно долго, поэтому тезис «судьи тянут команду» несправедлив;

– 4 тура подряд «Сосьедад» выигрывает первые таймы. На то, чтобы выиграть 4 первых 45-минутки до этого, коллектив потратил 20 туров Ла Лиги. Прогресс очевиден.

Выступления наших

66% владения – и xG меньше единицы. «Жирона» тяготеет к работе с мячом и приглашает в команду футболистов, которые хотят держать его как можно дольше, но чувствует себя максимально некомфортно в таком сценарии. И создает мало, и уязвима для контратак. Ванат эту проблему решить не может и не должен, поэтому имеет низкий балл в игре, где ему не дали пространства. Цыганков сделал недостаточно. Ключевые пасы есть, дриблинг – тоже, но в таких матчах именно он, пожалуй, и должен решать – а даже ни разу не пробил. Возможно, стоит становиться эгоистичнее, потому что вот вам 0 ударов от украинцев в матче – и 0 голов. Поражение «Овьедо» (0:1) не является критическим, но показательным для оценки перспектив «Жироны» в сезоне – вполне. Победная серия закончилась – время возвращаться к реальности и бороться за выживание. Плохой тур для украинцев. Жаль, что в такие дни их некому подстраховать.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.