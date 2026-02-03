Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Полесье
03.02.2026 17:00 – FT 6 : 0
Европа
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:54 | Обновлено 03 февраля 2026, 20:55
Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча

«Полесье» легко разобралось с клубом из Гибралтара

ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Европа» из Гибралтара.

«Полесье» забило первый мяч на третьей минуте матча. Голкипер «Европы» парировал удар Богдана Леднева, а Александр Иванов сыграл на добивании.

Второй гол житомирский клуб забил на 18-й минуте. Николай Гайдучик точным ударом завершил комбинацию «Полесья».

Первый тайм завершился со счетом 4:0. А после перерыва «Полесье» забило в ворота соперника еще два мяча.

Товарищеский матч. Испания. 3 февраля

«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар) – 6:0

Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виалле, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»
АНТОНЕНКО: «Не знаю, почему соперник действовал именно так жестко»
Рух – Младост – 3:1. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Алексей Гуцуляк контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик Эдуард Сарапий Жоао Виалле Европа (Гибралтар) видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
