Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Европа» из Гибралтара.

«Полесье» забило первый мяч на третьей минуте матча. Голкипер «Европы» парировал удар Богдана Леднева, а Александр Иванов сыграл на добивании.

Второй гол житомирский клуб забил на 18-й минуте. Николай Гайдучик точным ударом завершил комбинацию «Полесья».

Первый тайм завершился со счетом 4:0. А после перерыва «Полесье» забило в ворота соперника еще два мяча.

Товарищеский матч. Испания. 3 февраля

«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар) – 6:0

Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виалле, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча