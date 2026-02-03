Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча
«Полесье» легко разобралось с клубом из Гибралтара
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Европа» из Гибралтара.
«Полесье» забило первый мяч на третьей минуте матча. Голкипер «Европы» парировал удар Богдана Леднева, а Александр Иванов сыграл на добивании.
Второй гол житомирский клуб забил на 18-й минуте. Николай Гайдучик точным ударом завершил комбинацию «Полесья».
Первый тайм завершился со счетом 4:0. А после перерыва «Полесье» забило в ворота соперника еще два мяча.
Товарищеский матч. Испания. 3 февраля
«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар) – 6:0
Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виалле, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
