ФОТО. Звезда Реала стал завсегдатаем ночных клубов. Неожиданный игрок
Джуд Беллингем раскрывает свой потенциал в ночных клубах Испании?
Вокруг футболиста «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема появились слухи о якобы активной ночной жизни в Испании. Однако испанский YouTube-блогер AuronPlay отреагировал на это с иронией.
В одном из видео он заявил: «В Испании не существует ни одного ночного клуба, который Беллингем посетил бы».
Таким образом блогер высмеял разговоры о вечеринках футболиста, отметив, что в реальности Беллингем известен дисциплиной, тяжелыми тренировками и полной концентрацией на футболе.
Пост с этой цитатой опубликовал Instagram-аккаунт Goal, после чего в комментариях большинство болельщиков встали на защиту игрока.
Фанаты подчеркнули: форма и статистика Беллингема доказывают, что его главный приоритет – футбольное поле, а не ночные клубы.
