ФОТО. Звезда Реала стал завсегдатаем ночных клубов. Неожиданный игрок

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 февраля 2026, 21:55 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:06
Джуд Беллингем раскрывает свой потенциал в ночных клубах Испании?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вокруг футболиста «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема появились слухи о якобы активной ночной жизни в Испании. Однако испанский YouTube-блогер AuronPlay отреагировал на это с иронией.

В одном из видео он заявил: «В Испании не существует ни одного ночного клуба, который Беллингем посетил бы».

Таким образом блогер высмеял разговоры о вечеринках футболиста, отметив, что в реальности Беллингем известен дисциплиной, тяжелыми тренировками и полной концентрацией на футболе.

Пост с этой цитатой опубликовал Instagram-аккаунт Goal, после чего в комментариях большинство болельщиков встали на защиту игрока.

Фанаты подчеркнули: форма и статистика Беллингема доказывают, что его главный приоритет – футбольное поле, а не ночные клубы.

фото Джуд Беллингем Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
