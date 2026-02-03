В среду, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая полуфинальная игра принесла победу команде Хосепа Гвардиолы с комфортным преимуществом – 2:0. А вот в чемпионате дела у «Манчестер Сити» идут туго. В предыдущих шести матчах АПЛ манчестерцы одержали всего одну победу. Тем не менее, «Сити» занимает вторую позицию турнирной таблицы и пытается настигнуть «Арсенал», который опережает «горожан» на 6 очков. «Ньюкасл» находится в середине турнирной таблицы АПЛ: в предыдущих трех встречах чемпионата «сороки» сумели набрать только одно очко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», за которой можно следить в украинской версии сайта.