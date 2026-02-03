Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
04.02.2026 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
03 февраля 2026, 22:57 |
74
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка английской лиги

03 февраля 2026, 22:57 |
74
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая полуфинальная игра принесла победу команде Хосепа Гвардиолы с комфортным преимуществом – 2:0. А вот в чемпионате дела у «Манчестер Сити» идут туго. В предыдущих шести матчах АПЛ манчестерцы одержали всего одну победу. Тем не менее, «Сити» занимает вторую позицию турнирной таблицы и пытается настигнуть «Арсенал», который опережает «горожан» на 6 очков. «Ньюкасл» находится в середине турнирной таблицы АПЛ: в предыдущих трех встречах чемпионата «сороки» сумели набрать только одно очко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
4 февраля 2026 -
22:00
Ньюкасл
Победа Манчестер Сити 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Как Хаверц в компенсированное время принес Арсеналу победу над Челси
Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси
В Манчестер Сити нашли замену Холанду
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Футбол | 03 февраля 2026, 17:32 7
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь

Украинского футболиста наказали за провокационные высказывания

Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03 февраля 2026, 23:43 0
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии

Леверкузенская команда переиграла соперников со счетом 3:0

УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
Бокс | 03.02.2026, 00:11
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03.02.2026, 05:30
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 33
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем