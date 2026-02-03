ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
Рональд Араухо отличился в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете
26-летний центральный защитник и капитан Барселоны Рональд Араухо отличился забитым голом в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете.
Уругваец поразил ворота сопернико вна 56-й минуте после навеса с углового от Маркуса Рэшфорда.
Рональд сделал счет 2:0 в пользу сине-гранатовых. Первый мяч в этой встрече на 39-й минуте оформил Ламин Ямаль.
Для Араухо этот гол стал первым после духовного ретрита в Израиле, во время котторого он личился от депрессии. Всего у Рональда теперь три забытых мяча в текущем сезоне (учитывая все турниры).
Матч между Альбасете и Барслеоной стартовал 3 февраля в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.
