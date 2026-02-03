Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
Кубок Испании
03 февраля 2026, 23:29 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:34
Рональд Араухо отличился в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний центральный защитник и капитан Барселоны Рональд Араухо отличился забитым голом в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете.

Уругваец поразил ворота сопернико вна 56-й минуте после навеса с углового от Маркуса Рэшфорда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рональд сделал счет 2:0 в пользу сине-гранатовых. Первый мяч в этой встрече на 39-й минуте оформил Ламин Ямаль.

Для Араухо этот гол стал первым после духовного ретрита в Израиле, во время котторого он личился от депрессии. Всего у Рональда теперь три забытых мяча в текущем сезоне (учитывая все турниры).

Матч между Альбасете и Барслеоной стартовал 3 февраля в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Араухо видео голов и обзор Маркус Рэшфорд Барселона Альбасете Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
