Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Известный тренер раскритиковал Ваната
Известный украинский тренер Йожеф Сабо раскритиковал украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната.
«Я не знаю, как Жирона покупает игроков. Мне повезло, дали свет, и я полностью пересмотрел матч против Хетафе (1:1).
Ванат за 90 минут только один раз коснулся мяча головой. Больше ничего! Открыться и сыграть в одно касание – это не про Ваната. На 90+5-й минуте головой с места центрального нападающего забил Рейс. А где был Ванат? Как можно было Жироне купить такого футболиста? Они что, слепые? Такое ощущение, что в этом мире все только деньги зарабатывают», – сказал Сабо.
