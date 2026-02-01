Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Испания
01 февраля 2026, 23:22
1886
4

Известный тренер раскритиковал Ваната

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо раскритиковал украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната.

«Я не знаю, как Жирона покупает игроков. Мне повезло, дали свет, и я полностью пересмотрел матч против Хетафе (1:1).

Ванат за 90 минут только один раз коснулся мяча головой. Больше ничего! Открыться и сыграть в одно касание – это не про Ваната. На 90+5-й минуте головой с места центрального нападающего забил Рейс. А где был Ванат? Как можно было Жироне купить такого футболиста? Они что, слепые? Такое ощущение, что в этом мире все только деньги зарабатывают», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо Владислав Ванат чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Комментарии 4
movkli
краще б не вмикали діду світло)))
+6
androma
А чого це його їбуть проблеми Жірони. Краще б переживав за своє дирнамо
-2
mist76
Із зором у діда все гірше стає
-2
New Zealander
Сабо правий, але такий рівень нашого футболу в цілому. Ванат - це просто віддзеркалення цього рівня. 
-4
