Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро

Французский центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 20-летнего футболиста 60 миллионов евро, но трансфер состоится только летом 2026 года. Еще 10 миллионов евро предусмотрены в соглашении в качестве дополнительных бонусов.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Лютсарелом Гертрейдой.