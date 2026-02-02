Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро
Англия
02 февраля 2026, 00:36 | Обновлено 02 февраля 2026, 00:45
255
0

Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро

Жереми Жаке принесет крупную Ренну сумму

02 февраля 2026, 00:36 | Обновлено 02 февраля 2026, 00:45
255
0
Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Жаке

Французский центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 20-летнего футболиста 60 миллионов евро, но трансфер состоится только летом 2026 года. Еще 10 миллионов евро предусмотрены в соглашении в качестве дополнительных бонусов.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Лютсарелом Гертрейдой.

По теме:
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Новости для Миколенко: талант Челси продолжит карьеру в Эвертоне
Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ренн Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 4
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 01 февраля 2026, 07:20 0
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Футбол | 01.02.2026, 23:46
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
Биатлон | 01.02.2026, 16:01
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01.02.2026, 09:32
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 2
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем