Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро
Жереми Жаке принесет крупную Ренну сумму
Французский центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные» заплатят за 20-летнего футболиста 60 миллионов евро, но трансфер состоится только летом 2026 года. Еще 10 миллионов евро предусмотрены в соглашении в качестве дополнительных бонусов.
В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Лютсарелом Гертрейдой.
🚨💣 BREAKING: Jeremy Jacquet to Liverpool, here we go! Deal agreed now for June 2026, as revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Understand fee is €60m plus €10m add-ons to Rennes. Jeremy has agreed personal terms with #LFC.
Agreement done for summer 2026 for one of the most talented CBs in the world. pic.twitter.com/eVoA75oAiQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер – об уходе Ливаковича
Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing