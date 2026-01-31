Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?

31 января Елена переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии

Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

31 января казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 5) завоевала трофей Открытого чемпионата Австралии 2026, переиграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко.

За трофей Australian Open Рыбакина получила чек в A$4 150 000 – примерно 2 889 022 американских долларов. Соболенко забрала чек в A$2 150 000 ($1 496 722).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Теперь призовые Рыбакиной за карьеру составляют 27 365 379 долларов.

На пути к трофею Aus Open Елена, помимо Соболенко, выиграла у Кэти Юван, Варвары Грачевой, Терезы Валентовой, Элизе Мертенс, Иги Свентек и Джессики Пегулы.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
