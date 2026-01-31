Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Лига чемпионов
31 января 2026, 12:37 |
818
2

Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала

Олег Федорчук поделился мнением о противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов

31 января 2026, 12:37 |
818
2 Comments
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил перспективы и шансы португальской «Бенфики» в поединках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Соперником «орлов», в составе которых играют голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, станет мадридский «Реал». Команды пересекались в последнем туре группового этапа и тогда победу одержали подопечные Моуриньо.

– Какие «козыри» у «Бенфики», чтобы дать бой гранду европейского футбола?

– Лиссабонский клуб действует в неудобной для «сливочных» манере: от обороны, но они высоко встречают соперника и при первой возможности выбегают в контратаку.

Во-вторых, у наставника «орлов» Жозе Моуриньо значительно больший тренерский опыт и авторитет, чем у его коллеги из «Реала». Ну и, наконец, третий «козырь» – вратарь Анатолий Трубин, который может создать «Реалу» немалые проблемы.

Кстати, от той победы – 4:2 в Лиссабоне – больше всего выиграли именно Моуриньо и Трубин. Первый доказал, что есть еще порох в пороховнице и его рано списывать, а украинец своим историческим голом, убежден, обратил на себя внимание скаутов клубов АПЛ. Там уважают таких отчаянных.

Хотя, в игроков «Реала» намного выше индивидуальное мастерство, более сбалансированный состав и это должно помочь королевскому клубу пробиться в следующий раунд, – считает Федорчук.

По теме:
Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала
В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Олег Федорчук Анатолий Трубин Георгий Судаков Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Бокс | 31 января 2026, 08:38 4
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя

Деонтей и Дерек выйдут в ринг 4 апреля в Лондоне

Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 января 2026, 12:58 0
Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 17:15 по Киеву

Киевское Динамо пригласило нового тренера
Футбол | 31.01.2026, 08:03
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Теннис | 30.01.2026, 13:29
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я Я
Как не откроешь ссылку в гугл ленте на этот сайт, так там "известный тренер оценил", "известный эксперт дал прогноз", "известный специалист проанализировал"... А как откроешь ссылку, так там все "известные тренер, специалист, эксперт" это всё Олег Федорчук. Один в 3-х лицах. Тоже мне, нашли "ыксперта", называется. Прямо таки дед Вангачук. Дайте ещё хотя бы кому-то "поэкспертировать", а то вся нагрузка на бедного Федорчука 😱 Ему же, поди, тяжело одному всё на свете (по крайней мере, футбольном) всё оценить, дать прогнозы и проанализировать. 
Ответить
+1
Burevestnik
почитати неймовірне від цього експерда і зробити  ...
але це татотаке...
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем