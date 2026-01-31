Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил перспективы и шансы португальской «Бенфики» в поединках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Соперником «орлов», в составе которых играют голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, станет мадридский «Реал». Команды пересекались в последнем туре группового этапа и тогда победу одержали подопечные Моуриньо.

– Какие «козыри» у «Бенфики», чтобы дать бой гранду европейского футбола?

– Лиссабонский клуб действует в неудобной для «сливочных» манере: от обороны, но они высоко встречают соперника и при первой возможности выбегают в контратаку.

Во-вторых, у наставника «орлов» Жозе Моуриньо значительно больший тренерский опыт и авторитет, чем у его коллеги из «Реала». Ну и, наконец, третий «козырь» – вратарь Анатолий Трубин, который может создать «Реалу» немалые проблемы.

Кстати, от той победы – 4:2 в Лиссабоне – больше всего выиграли именно Моуриньо и Трубин. Первый доказал, что есть еще порох в пороховнице и его рано списывать, а украинец своим историческим голом, убежден, обратил на себя внимание скаутов клубов АПЛ. Там уважают таких отчаянных.

Хотя, в игроков «Реала» намного выше индивидуальное мастерство, более сбалансированный состав и это должно помочь королевскому клубу пробиться в следующий раунд, – считает Федорчук.