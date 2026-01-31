Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В субботу, 31 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграют с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Чемпионат Китая поводится по системе весна-осень. Прошлый сезон «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» завершил на шестом месте. В 30 матчах команда набрала 44 очка (12 побед, 8 ничьих и 10 поражений).

«Кривбасс» провел на сборах три спарринга. Команда Патрика ван Леувена проиграла датским «Мидтьюлланду» (0:3) и «Орхусу» (2:4), а также сыграла вничью 3:3 с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Товарищеский матч. Испания. 31 января, 14:00

«Кривбасс» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай)

Трансляция матча на канале УПЛ ТБ