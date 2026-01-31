Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Кривбасс
31.01.2026 14:00 - : -
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 13:11 |
96
0

Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы

Поединок «Кривбасс» – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» состоится 31 января в 14:00 по Киеву

31 января 2026, 13:11 |
96
0
Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В субботу, 31 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграют с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Чемпионат Китая поводится по системе весна-осень. Прошлый сезон «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» завершил на шестом месте. В 30 матчах команда набрала 44 очка (12 побед, 8 ничьих и 10 поражений).

«Кривбасс» провел на сборах три спарринга. Команда Патрика ван Леувена проиграла датским «Мидтьюлланду» (0:3) и «Орхусу» (2:4), а также сыграла вничью 3:3 с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Товарищеский матч. Испания. 31 января, 14:00

«Кривбасс» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай)

Трансляция матча на канале УПЛ ТБ

По теме:
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой

Бою Джошуа – Фьюри таки быть?

Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 января 2026, 12:58 0
Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 17:15 по Киеву

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31.01.2026, 10:12
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Футбол | 31.01.2026, 08:03
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 4
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем