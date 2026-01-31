Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона станет первым клубом Ла Лиги, в котором украинцы сыграют 150+ матчей
Испания
31 января 2026, 14:18 |
Вспомним все команды чемпионата Испании, за которые выступали украинские футболисты

Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона станет первым клубом, в котором украинцы суммарно сыграют 150+ матчей в Ла Лиге.

Произойдет это в 22-м туре, в котором каталонцы на выезде сыграют против Овьедо.

В стартовом составе Жироны появятся Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Благодаря этому суммарно у украинских футболистов уже 151 матч за клуб в чемпионате Испании.

Матчи украинских футболистов за Жирону в Ла Лиге (с учетом матча Овьедо – Жирона)

92 – Виктор Цыганков
36 – Артем Довбик
19 – Владислав Ванат
4 – Владислав Крапивцов

Интересным фактом является то, что у другого клуба Ла Лиги нет и 40 матчей, сыгранных украинцами в их составе в чемпионате Испании.

Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе (с учетом матча Овьедо – Жирона)

151 – Жирона
37 – Реал
32 – Севилья
26 – Гранада
25 – Валенсия
12 – Барселона
12 – Малаго
11 – Легонес
6 – Бетис
3 – Мерида
2 – Депортиво

По теме:
Где Ванат и Цыганков? Стартовые составы Овьедо и Жироны на матч Ла Лиги
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Владислав Крапивцов статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
