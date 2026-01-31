Жирона станет первым клубом Ла Лиги, в котором украинцы сыграют 150+ матчей

Жирона станет первым клубом, в котором украинцы суммарно сыграют 150+ матчей в Ла Лиге.

Произойдет это в 22-м туре, в котором каталонцы на выезде сыграют против Овьедо.

В стартовом составе Жироны появятся Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Благодаря этому суммарно у украинских футболистов уже 151 матч за клуб в чемпионате Испании.

Матчи украинских футболистов за Жирону в Ла Лиге (с учетом матча Овьедо – Жирона)

92 – Виктор Цыганков

36 – Артем Довбик

19 – Владислав Ванат

4 – Владислав Крапивцов

Интересным фактом является то, что у другого клуба Ла Лиги нет и 40 матчей, сыгранных украинцами в их составе в чемпионате Испании.

Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе (с учетом матча Овьедо – Жирона)

151 – Жирона

37 – Реал

32 – Севилья

26 – Гранада

25 – Валенсия

12 – Барселона

12 – Малаго

11 – Легонес

6 – Бетис

3 – Мерида

2 – Депортиво