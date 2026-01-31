Жирона станет первым клубом Ла Лиги, в котором украинцы сыграют 150+ матчей
Вспомним все команды чемпионата Испании, за которые выступали украинские футболисты
Жирона станет первым клубом, в котором украинцы суммарно сыграют 150+ матчей в Ла Лиге.
Произойдет это в 22-м туре, в котором каталонцы на выезде сыграют против Овьедо.
В стартовом составе Жироны появятся Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Благодаря этому суммарно у украинских футболистов уже 151 матч за клуб в чемпионате Испании.
Матчи украинских футболистов за Жирону в Ла Лиге (с учетом матча Овьедо – Жирона)
92 – Виктор Цыганков
36 – Артем Довбик
19 – Владислав Ванат
4 – Владислав Крапивцов
Интересным фактом является то, что у другого клуба Ла Лиги нет и 40 матчей, сыгранных украинцами в их составе в чемпионате Испании.
Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе (с учетом матча Овьедо – Жирона)
151 – Жирона
37 – Реал
32 – Севилья
26 – Гранада
25 – Валенсия
12 – Барселона
12 – Малаго
11 – Легонес
6 – Бетис
3 – Мерида
2 – Депортиво
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#RealOviedoGirona pic.twitter.com/Sj6udCHSES— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2026
