ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
Евгений Чумак будет играть под руководством Сергея Пучкова в «Токтогуле»
30-летний украинский полузащитник Евгений Чумак официально стал новым игроком клуба «Токтогул» из чемпионата Киргизстана.
По информации издания Transfermarkt, Чумак подписал контракт до конца 2026 года. В новой команде Евгений будет выступать под 7-м номером.
Главным тренером Чумака в «Токтогуле» станет Сергей Пучков, который также присоединился к клубу этой зимой.
До этого Евгений защищал цвета команды «Кыргызалтын», за которую выступал с февраля 2025 года. Всего за коллектив Чумак отыграл 24 матча, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.
