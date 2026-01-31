Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
31 января 2026, 12:52 | Обновлено 31 января 2026, 12:55
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером

Евгений Чумак будет играть под руководством Сергея Пучкова в «Токтогуле»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
ФК Динамо. Евгений Чумак

30-летний украинский полузащитник Евгений Чумак официально стал новым игроком клуба «Токтогул» из чемпионата Киргизстана.

По информации издания Transfermarkt, Чумак подписал контракт до конца 2026 года. В новой команде Евгений будет выступать под 7-м номером.

Главным тренером Чумака в «Токтогуле» станет Сергей Пучков, который также присоединился к клубу этой зимой.

До этого Евгений защищал цвета команды «Кыргызалтын», за которую выступал с февраля 2025 года. Всего за коллектив Чумак отыграл 24 матча, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

