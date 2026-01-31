Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Монако – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 31 января в 22:05 по Киеву

31 января 2026, 13:42 |
48
0
Монако – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января, в рамках 20 тура французской Лиги 1, свою встречу проведут Монако – Ренн. Начало матча запланировано на 22:05 по киевскому времени.

Монако

Монегаски переживают серьезный спад в чемпионате, команда уже откатилась на десятую строчку во французской Лиге 1, набрав всего одно очко в пяти матчах. В последнем туре не удалось обыграть на выезде Гавр – 0:0.

На этой неделе Монако играл в Лиге чемпионов, где расписал дома нулевую ничью с Ювентусом, это позволило квалифицироваться в плей-офф, где придется сыграть против ПСЖ уже в середине февраля.

Исправить ситуацию в чемпионате будет сложно, так как отставание от зоны еврокубков составляет 7 баллов. Можно попытаться взять Кубок Франции, где удалось дойти до 1/8 финала, там будет битва против Страсбура. Сразу восемь игроков вынуждены пропустить предстоящий матч из-за повреждений.

Ренн

«Красно-черные» играют с переменным успехом в этом сезоне, пока команда идет шестой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет пять очков. В последнем туре Ренн уступил дома Лорьяну со счетом 0:2, чем прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах.

Клуб тоже продолжает борьбу в Кубке Франции, где уже на следующей неделе сыграет в гостях против сильного Марселя. В этом сезоне Ренн не играет в еврокубках, поэтому может кинуть все ресурсы на внутренние турниры. Травмы не позволят выйти на поле двоим футболистам.

Личные встречи

В первом круге Ренн одержал уверенную домашнюю победу со счетом 4:1, чем прервал серию из четырех поражений кряду против соперника.

Прогноз

Хозяева котируются небольшими фаворитами в этой паре, серия неудач монегасков должна вскоре завершиться, ведь команда сильная, местами им банально не везет. Жду противостояния двух сильных команд, которое может завершиться с любым исходом. Тут важна реализация моментов, перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за 1,5.

