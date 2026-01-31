В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой
Впервые в истории ПСЖ и Монако встретятся в матче евротурнира
ПСЖ и Монако станут пятой французской парой в истории еврокубков (не считая Кубка Интертото).
Произойдет это в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ на такой же стадии победил другую французскую команду, Брест, с общим счетом 10:0.
Также между собой в еврокубках играли Бордо и Лион, Осер и Лилль, Марсель и Монако.
Матчи между французскими командами в еврокубках (не считая Кубок Интертото)
2026: Лига чемпионов, ПСЖ – Монако
2026: Лига чемпионов, Монако – ПСЖ
2025: Лига чемпионов, ПСЖ – Брест – 7:0
2025: Лига чемпионов, Брест – ПСЖ – 0:3
2010: Лига чемпионов, Бордо – Лион – 1:0
2010: Лига чемпионов, Лион – Бордо – 3:1
2005: Кубок УЕФА, Осер – Лилль – 0:0
2005: Кубок УЕФА, Лилль – Осер – 0:1
1998: Кубок УЕФА, Марсель – Монако – 1:0
1998: Кубок УЕФА, Монако – Марсель – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»
Поединок состоится 31 января в 19:00 по Киеву