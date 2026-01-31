Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой
Лига чемпионов
31 января 2026, 13:09 | Обновлено 31 января 2026, 13:10
200
0

Впервые в истории ПСЖ и Монако встретятся в матче евротурнира

В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ и Монако станут пятой французской парой в истории еврокубков (не считая Кубка Интертото).

Произойдет это в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ на такой же стадии победил другую французскую команду, Брест, с общим счетом 10:0.

Также между собой в еврокубках играли Бордо и Лион, Осер и Лилль, Марсель и Монако.

Матчи между французскими командами в еврокубках (не считая Кубок Интертото)

2026: Лига чемпионов, ПСЖ – Монако
2026: Лига чемпионов, Монако – ПСЖ
2025: Лига чемпионов, ПСЖ – Брест – 7:0
2025: Лига чемпионов, Брест – ПСЖ – 0:3
2010: Лига чемпионов, Бордо – Лион – 1:0
2010: Лига чемпионов, Лион – Бордо – 3:1
2005: Кубок УЕФА, Осер – Лилль – 0:0
2005: Кубок УЕФА, Лилль – Осер – 0:1
1998: Кубок УЕФА, Марсель – Монако – 1:0
1998: Кубок УЕФА, Монако – Марсель – 2:2

По теме:
Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала
Монако – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
статистика Лига чемпионов ПСЖ Монако Кубок УЕФА Брест (Франция) Бордо Лион Лилль Осер Марсель
Сергей Турчак Источник: Instagram
