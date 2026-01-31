В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой

ПСЖ и Монако станут пятой французской парой в истории еврокубков (не считая Кубка Интертото).

Произойдет это в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ на такой же стадии победил другую французскую команду, Брест, с общим счетом 10:0.

Также между собой в еврокубках играли Бордо и Лион, Осер и Лилль, Марсель и Монако.

Матчи между французскими командами в еврокубках (не считая Кубок Интертото)

2026: Лига чемпионов, ПСЖ – Монако

2026: Лига чемпионов, Монако – ПСЖ

2025: Лига чемпионов, ПСЖ – Брест – 7:0

2025: Лига чемпионов, Брест – ПСЖ – 0:3

2010: Лига чемпионов, Бордо – Лион – 1:0

2010: Лига чемпионов, Лион – Бордо – 3:1

2005: Кубок УЕФА, Осер – Лилль – 0:0

2005: Кубок УЕФА, Лилль – Осер – 0:1

1998: Кубок УЕФА, Марсель – Монако – 1:0

1998: Кубок УЕФА, Монако – Марсель – 2:2