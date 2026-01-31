Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таловеров станет третьим украинцем с 20+ матчами в Чемпионшипе
Англия
31 января 2026, 14:04 | Обновлено 31 января 2026, 14:05
Таловеров станет третьим украинцем с 20+ матчами в Чемпионшипе

И первым, кому это удалось суммарно с двумя разными командами

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров сыграет свой 20-й матч в Чемпионшипе.

Произойдет это в 30-м туре, в котором команда украинца примет Саутгемптон.

Таловеров выйдет в этой игре в стартовом составе и станет лишь третьим украинцем, который достигнет отметки в 20 матчах в Чемпионшипе.

Первыми двумя были Назарий Русин (29) и Сергей Ребров (26).

Однако Таловеров станет первым, кто достигнет 20 матчей суммарно с двумя разными командами: 11 – Плимут Аргайл, 9 – Сток Сити.

Матчи украинцев в Чемпионшипе (с учетом матча Сток Сити – Саутгемптон)

  • 29 – Назарий Русин (29 – Сандерленд)
  • 26 – Сергей Ребров (26 – Вест Хэм Юнайтед)
  • 20 – Максим Таловеров (11 – Плимут Аргайл, 9 – Сток Сити)
  • 10 – Николай Кухаревич (10 – Свонси)
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Плимут Сток Сити Назарий Русин Сергей Ребров Николай Кухаревич
Сергей Турчак Источник: Instagram
