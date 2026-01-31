Таловеров станет третьим украинцем с 20+ матчами в Чемпионшипе
И первым, кому это удалось суммарно с двумя разными командами
Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров сыграет свой 20-й матч в Чемпионшипе.
Произойдет это в 30-м туре, в котором команда украинца примет Саутгемптон.
Таловеров выйдет в этой игре в стартовом составе и станет лишь третьим украинцем, который достигнет отметки в 20 матчах в Чемпионшипе.
Первыми двумя были Назарий Русин (29) и Сергей Ребров (26).
Однако Таловеров станет первым, кто достигнет 20 матчей суммарно с двумя разными командами: 11 – Плимут Аргайл, 9 – Сток Сити.
Матчи украинцев в Чемпионшипе (с учетом матча Сток Сити – Саутгемптон)
- 29 – Назарий Русин (29 – Сандерленд)
- 26 – Сергей Ребров (26 – Вест Хэм Юнайтед)
- 20 – Максим Таловеров (11 – Плимут Аргайл, 9 – Сток Сити)
- 10 – Николай Кухаревич (10 – Свонси)
