Реал – 12-й, где Бенфика? Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Главным претендентом на завоевание престижного трофея считается лондонский «Арсенал»
В среду, 28 января, завершился основной этап Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого были определены восемь команд, вышедшие в 1/8 финала. Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, попали в раунд плей-офф.
Аналитический портал Opta обновил шансы команд в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считается лондонский «Арсенал» (29,8%), который занял итоговое первое место в основном этапе.
В начале сезона вероятность победы «канониров» в турнире оценивалась в 16%, но впечатляющая форма подопечных Микеля Артеты, которые выиграли все восемь матчей сделала их главными фаворитами в сезоне.
Специалисты считают, что главными конкурентами «Арсенала» станут немецкая «Бавария» (14,9%) и еще один представитель Английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (10,5%).
Шансы французского ПСЖ, который стал обладателем Лиги чемпионов в прошлом сезоне, оценили всего в 5,1%. По этому показателю команда Луиса Энрике занимает лишь седьмое место в рейтинге Opta.
Отметим существенное падение мадридского «Реала», который пережил смену главного тренера и теперь продолжает борьбу под руководством нового наставника Альваро Арбелоа.
«Сливочные» разместились на 12-й позиции, а вероятность их победы в турнире составляет 1,9%. Шансы португальской «Бенфики» завоевать трофей составляют 0,5%.
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов (по версии Opta):
