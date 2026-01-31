Реал – 12-й, где Бенфика? Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26

В среду, 28 января, завершился основной этап Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого были определены восемь команд, вышедшие в 1/8 финала. Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, попали в раунд плей-офф.

Аналитический портал Opta обновил шансы команд в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считается лондонский «Арсенал» (29,8%), который занял итоговое первое место в основном этапе.

В начале сезона вероятность победы «канониров» в турнире оценивалась в 16%, но впечатляющая форма подопечных Микеля Артеты, которые выиграли все восемь матчей сделала их главными фаворитами в сезоне.

Специалисты считают, что главными конкурентами «Арсенала» станут немецкая «Бавария» (14,9%) и еще один представитель Английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (10,5%).

Шансы французского ПСЖ, который стал обладателем Лиги чемпионов в прошлом сезоне, оценили всего в 5,1%. По этому показателю команда Луиса Энрике занимает лишь седьмое место в рейтинге Opta.

Отметим существенное падение мадридского «Реала», который пережил смену главного тренера и теперь продолжает борьбу под руководством нового наставника Альваро Арбелоа.

«Сливочные» разместились на 12-й позиции, а вероятность их победы в турнире составляет 1,9%. Шансы португальской «Бенфики» завоевать трофей составляют 0,5%.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов (по версии Opta):