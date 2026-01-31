Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – 12-й, где Бенфика? Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
31 января 2026, 15:22 |
603
2

Реал – 12-й, где Бенфика? Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Главным претендентом на завоевание престижного трофея считается лондонский «Арсенал»

31 января 2026, 15:22 |
603
2 Comments
Реал – 12-й, где Бенфика? Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал Лондон

В среду, 28 января, завершился основной этап Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого были определены восемь команд, вышедшие в 1/8 финала. Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, попали в раунд плей-офф.

Аналитический портал Opta обновил шансы команд в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считается лондонский «Арсенал» (29,8%), который занял итоговое первое место в основном этапе.

В начале сезона вероятность победы «канониров» в турнире оценивалась в 16%, но впечатляющая форма подопечных Микеля Артеты, которые выиграли все восемь матчей сделала их главными фаворитами в сезоне.

Специалисты считают, что главными конкурентами «Арсенала» станут немецкая «Бавария» (14,9%) и еще один представитель Английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (10,5%).

Шансы французского ПСЖ, который стал обладателем Лиги чемпионов в прошлом сезоне, оценили всего в 5,1%. По этому показателю команда Луиса Энрике занимает лишь седьмое место в рейтинге Opta.

Отметим существенное падение мадридского «Реала», который пережил смену главного тренера и теперь продолжает борьбу под руководством нового наставника Альваро Арбелоа.

«Сливочные» разместились на 12-й позиции, а вероятность их победы в турнире составляет 1,9%. Шансы португальской «Бенфики» завоевать трофей составляют 0,5%.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов (по версии Opta):

По теме:
Лидс – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Лига чемпионов Арсенал Лондон Бавария Манчестер Сити ПСЖ Реал Мадрид Бенфика Opta
Николай Тытюк Источник: The Analyst
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30 января 2026, 16:33 34
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!

38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна двух последних лет

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31 января 2026, 13:52 10
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах…

Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.01.2026, 15:44
Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31.01.2026, 10:12
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SS A
А эта йопта приняла бы ставку на победу Реала с кэфом 100?
Ответить
0
Footbulka
Ліверпуль  всіх порве
Ответить
0
Популярные новости
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
30.01.2026, 07:59 1
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем