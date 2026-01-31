Реал Овьедо – Жирона – 1:0. Текстовая трансляция
Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура испанской Ла Лиги
Испанская Ла Лига. 22-й тур.
«Реал» Овьедо – «Жирона» - 1:0
Гол: Чайра, 75
Предупреждения: Карму, 39 – Цыганков, 80
«Реал» Овьедо: Эскандель – Видаль, Костас, Карму, Лопес – Хассан, Сибо, Коломбатто, Чайра – Рейна, Виньяс.
Запасные: Молдован, Нарваэс, Касорла, Кальво, Фернандес, Борбас, Форес, Дендонкер, Илич, Фонсека, Аихадо, Агудин.
«Жирона»: тер Штеген – Морено, Блинд, Рейс, Мартинес – Лемар, Бельтран, Мартин – Хиль, Цыганков – Ванат.
Запасные: Гассанига, Крапивцов, Рокко, Лопес, Стуани, Руис, Эчеверри, Франсес, Витсель, Курума, Аранго.
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реаль, Испания).
Стадион: «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания).
В субботу, 31-го января, состоится поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся «Реал» Овьедо и «Жирона». Матч пройдет в Овьедо, на поле стадиона «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере», начало в 15:00.
На этот раз команда Мичела сыграет против явного аутсайдера, но не такого уж и бесперспективного, как может показаться на первый взгляд. Да и украинцы «Жироны» свои результативные серии прервали не так давно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» Овьедо – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна двух последних лет
Поединок состоится 31 января в 19:30 по Киеву
З Овьедо можна було б покраще грати.