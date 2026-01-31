Реал Овьедо – Жирона – 1:0. Текстовая трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 января 2026, 16:10 | Обновлено 31 января 2026, 16:56
Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура испанской Ла Лиги

Коллаж Sport.ua

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал» Овьедо – «Жирона» - 1:0

Гол: Чайра, 75

Предупреждения: Карму, 39 – Цыганков, 80

«Реал» Овьедо: Эскандель – Видаль, Костас, Карму, Лопес – Хассан, Сибо, Коломбатто, Чайра – Рейна, Виньяс.

Запасные: Молдован, Нарваэс, Касорла, Кальво, Фернандес, Борбас, Форес, Дендонкер, Илич, Фонсека, Аихадо, Агудин.

«Жирона»: тер Штеген – Морено, Блинд, Рейс, Мартинес – Лемар, Бельтран, Мартин – Хиль, Цыганков – Ванат.

Запасные: Гассанига, Крапивцов, Рокко, Лопес, Стуани, Руис, Эчеверри, Франсес, Витсель, Курума, Аранго.

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реаль, Испания).

Стадион: «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания).

В субботу, 31-го января, состоится поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся «Реал» Овьедо и «Жирона». Матч пройдет в Овьедо, на поле стадиона «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере», начало в 15:00.

На этот раз команда Мичела сыграет против явного аутсайдера, но не такого уж и бесперспективного, как может показаться на первый взгляд. Да и украинцы «Жироны» свои результативные серии прервали не так давно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» Овьедо – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Овьедо
31 января 2026 -
15:00
Жирона
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо Владислав Ванат текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Diesel
Млять ще й пропустили. Приплили. Нема геть злості у гравців. Це вже позор
Diesel
Дуже слабка гра від Жирони. Вже другий матч поспіль. 
З Овьедо можна було б покраще грати.
Pop
Ванат может только с пенальти забивать и то через раз, слабый он игрок - ни скорости, ни техники, ни удара, ни интеллекта.
