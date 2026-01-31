Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится читка состава и супертрансферы

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готовит масштабную перестройку в клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, функционер намерен летом продать Дина Хейсена, Давида Алабу, дани Себальоса, Дани Карвахаля, Эдуардо Камавингу и Винисиуса. Усилить мадридский гранд по планам Флорентино должны Родри, Витинья, Гонсалу Инасия и Джамал Мусиала.

Ротация планируется и на тренерской позиции – Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера «сливочных» и станет ассистентом Жозе Моуриньо, который возглавит команду.

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа посоветовал звезде «Реала» найти себе новый клуб.