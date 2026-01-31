Так и не смогли забить. Колос и Локомотив Пловдив разошлись миром

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
31.01.2026 16:00 – FT 0 : 0
Локомотив Пловдив
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 18:19 |
Поединок Колос – Локомотив Пловдив завершился со счетом 0:0

ФК Колос

Колос продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Руслана Костышина сыграли контрольный матч с болгарским клубом Локомотив Пловдив.

Соперник Колоса занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. В 19 матчах команда набрала 29 очков (7 побед, 8 ничьих и 4 поражения).

Поединок украинского и болгарского клубов прошел в относительно равной борьбе. Ни одной из команд так и не удалось открыть счет.

Товарищеский матч. Турция. 31 января

Колос (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:0

Колос (1-й тайм): 1.Мацапура, 9.Цуриков, 5.Бондаренко, 3.Козик, 77.Понедельник, 7.Демченко, 47.Денисенко, 20.Гагнидзе, 15.Гусол, 19.Алефиренко, 70.Климчук

Колос (2-й тайм): 38.Пузанков, 2.Рухадзе, 6.Бурда, 44.Шершень, 88.Бойко, ИНП, 10.Красничи, 90.Безручук, 17.Салабай, 14.Кане, 11.Тахири

Видеозапись матча

товарищеские матчи Локомотив Пловдив учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
