Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Хоффенхайм продолжает удивлять
По итогам дневных матчей субботы в Бундеслиге второе место с Боруссией Дортмунд делит Хоффенхайм, который обыграл Унион Берлин и продлил свою успешную серию.
Хоффе выиграл пятый раз кряду и отстает от лидера Баварии в восемь пунктов.
Среди других результатов отметим победу Байера и поражение Лейпцига.
Чемпионат Германии. 20-й тур
Айнтрахт – Байер 1:3
Голы: Кох, 50 – Артур, 26, Тилльман, 33, Гарсия, 90
Аугсбург – Санкт-Паули 2:1
Голы: Грегоритш, 41, 59 – Синани, 32
Вердер – Боруссия Менхенгладбах 1:1
Голы: Топп, 90 – Табакович, 62
Лейпциг – Майнц 1:2
Голы: Ардер, 39 – Амири, 45, Силас, 49
Хоффенхайм – Унион 3:1
Голы: Крамарич, 42, 45, Лейте, 48 (в свои ворота) – Хедира, 68
