  Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Чемпионат Германии
Вердер
31.01.2026 16:30 – FT 1 : 1
Боруссия М
Германия
31 января 2026, 18:59
Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига

Хоффенхайм продолжает удивлять

Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам дневных матчей субботы в Бундеслиге второе место с Боруссией Дортмунд делит Хоффенхайм, который обыграл Унион Берлин и продлил свою успешную серию.

Хоффе выиграл пятый раз кряду и отстает от лидера Баварии в восемь пунктов.

Среди других результатов отметим победу Байера и поражение Лейпцига.

Чемпионат Германии. 20-й тур

Айнтрахт – Байер 1:3
Голы: Кох, 50 – Артур, 26, Тилльман, 33, Гарсия, 90

Аугсбург – Санкт-Паули 2:1
Голы: Грегоритш, 41, 59 – Синани, 32

Вердер – Боруссия Менхенгладбах 1:1
Голы: Топп, 90 – Табакович, 62

Лейпциг – Майнц 1:2
Голы: Ардер, 39 – Амири, 45, Силас, 49

Хоффенхайм – Унион 3:1
Голы: Крамарич, 42, 45, Лейте, 48 (в свои ворота) – Хедира, 68

Турнирная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
