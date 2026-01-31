Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АПЛ: Доминация Арсенала, Эвертон без Миколенко вырвал ничью
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
31.01.2026 17:00 – FT 0 : 2
Борнмут
Англия
31 января 2026, 18:59
АПЛ: Доминация Арсенала, Эвертон без Миколенко вырвал ничью

Завершилось 3 матча 24-го тура АПЛ

АПЛ: Доминация Арсенала, Эвертон без Миколенко вырвал ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялись 3 матча 24-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Арсенал» на выезде разгромил «Лидс», «Эвертон» вырвал ничью против «Брайтона», а «Борнмут» выиграл гостевой матч против «Вулверхэмптона».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

«Канониры» на протяжении всего матча доминировали над «павлинами» и позволили им нанести только один удар в створ ворот.

«Эвертон» вышел на игру с «Брайтоном» без украинского левого защитника Виталия Миколенко, который получил травму на тренировке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января

Лидс – Арсенал – 0:4
Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Дьокереш, 69, Жезус, 86

Брайтон – Эвертон – 1:1
Голы: Гросс, 73 – Бету, 90+7

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
Голы: Крупи, Скотт, 90+1

Звезда гранда АПЛ получил травму на предматчевой разминке
Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ
Лидс – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дмитрий Вус
