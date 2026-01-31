АПЛ: Доминация Арсенала, Эвертон без Миколенко вырвал ничью

В субботу, 31 января 2026 года, состоялись 3 матча 24-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Арсенал» на выезде разгромил «Лидс», «Эвертон» вырвал ничью против «Брайтона», а «Борнмут» выиграл гостевой матч против «Вулверхэмптона».

«Канониры» на протяжении всего матча доминировали над «павлинами» и позволили им нанести только один удар в створ ворот.

«Эвертон» вышел на игру с «Брайтоном» без украинского левого защитника Виталия Миколенко, который получил травму на тренировке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января

Лидс – Арсенал – 0:4

Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Дьокереш, 69, Жезус, 86

Брайтон – Эвертон – 1:1

Голы: Гросс, 73 – Бету, 90+7

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Голы: Крупи, Скотт, 90+1