Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ
Англия
31 января 2026, 17:03
Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ

В каком возрасте игрок Арсенала достиг этой юбилейной отметки?

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник Арсенала Деклан Райс в возрасте 27 лет и 17 дней стал пятым самым молодым футболистом, сыгравшим 300 матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 24 тура, в котором Лидс Юнайтед принимает Арсенал.

Полузащитник «канониров» начал матч в стартовом составе.

300 матчей Деклана Райса в АПЛ

  • 204 – Вест Хэм Юнайтед
  • 96 – Арсенал

Лишь четыре футболиста в истории Премьер-лиги достигли отметки в 300 матчей в младшем Райсе возрасте: Уэйн Руни, Джеймс Милнер, Гарет Барри и Рахим Стерлинг.

Самые молодые игроки, сыгравшие 300 матчей в АПЛ

  • 26 лет и 58 дней – Уэйн Руни (Англия)
  • 26 лет и 117 дней – Джеймс Милнер (Англия)
  • 26 лет и 247 дней – Гарет Барри (Англия)
  • 26 лет и 348 дней – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 27 лет и 17 дней – Деклан Райс (Англия)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс - Арсенал Лидс Деклан Райс статистика Уэйн Руни Джеймс Милнер Гарет Барри Рахим Стерлинг
