Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ
В каком возрасте игрок Арсенала достиг этой юбилейной отметки?
Полузащитник Арсенала Деклан Райс в возрасте 27 лет и 17 дней стал пятым самым молодым футболистом, сыгравшим 300 матчей в АПЛ.
Произошло это в матче 24 тура, в котором Лидс Юнайтед принимает Арсенал.
Полузащитник «канониров» начал матч в стартовом составе.
300 матчей Деклана Райса в АПЛ
- 204 – Вест Хэм Юнайтед
- 96 – Арсенал
Лишь четыре футболиста в истории Премьер-лиги достигли отметки в 300 матчей в младшем Райсе возрасте: Уэйн Руни, Джеймс Милнер, Гарет Барри и Рахим Стерлинг.
Самые молодые игроки, сыгравшие 300 матчей в АПЛ
- 26 лет и 58 дней – Уэйн Руни (Англия)
- 26 лет и 117 дней – Джеймс Милнер (Англия)
- 26 лет и 247 дней – Гарет Барри (Англия)
- 26 лет и 348 дней – Рахим Стерлинг (Англия)
- 27 лет и 17 дней – Деклан Райс (Англия)
300 - Declan Rice (27y 17d) is the fifth-youngest player to reach 300 Premier League appearances after Wayne Rooney (26y 58d), James Milner (26y 117d), Gareth Barry (26y 247d) and Raheem Sterling (26y 348d). Milestone. pic.twitter.com/hAuMw0RUS3— OptaJoe (@OptaJoe) January 31, 2026
