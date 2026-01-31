Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ

Полузащитник Арсенала Деклан Райс в возрасте 27 лет и 17 дней стал пятым самым молодым футболистом, сыгравшим 300 матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 24 тура, в котором Лидс Юнайтед принимает Арсенал.

Полузащитник «канониров» начал матч в стартовом составе.

300 матчей Деклана Райса в АПЛ

204 – Вест Хэм Юнайтед

96 – Арсенал

Лишь четыре футболиста в истории Премьер-лиги достигли отметки в 300 матчей в младшем Райсе возрасте: Уэйн Руни, Джеймс Милнер, Гарет Барри и Рахим Стерлинг.

Самые молодые игроки, сыгравшие 300 матчей в АПЛ

26 лет и 58 дней – Уэйн Руни (Англия)

26 лет и 117 дней – Джеймс Милнер (Англия)

26 лет и 247 дней – Гарет Барри (Англия)

26 лет и 348 дней – Рахим Стерлинг (Англия)

27 лет и 17 дней – Деклан Райс (Англия)