31 января состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лидс» и «Арсенал».

Встретятся команды в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток матча прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Перед поединком «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ (50 очков), а «Лидс» борется за выживание – 16 место и 26 баллов.

Последняя встреча команд прошла 23 августа 2025 во втором туре чемпионата. Домашний матч для «канониров» завершился тогда разгромом «Лидса» (5:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция