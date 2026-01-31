Лидс – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 17:00 матч чемпионата Англии
31 января состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лидс» и «Арсенал».
Встретятся команды в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток матча прозвучит в 17.00 по киевскому времени.
Перед поединком «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ (50 очков), а «Лидс» борется за выживание – 16 место и 26 баллов.
Последняя встреча команд прошла 23 августа 2025 во втором туре чемпионата. Домашний матч для «канониров» завершился тогда разгромом «Лидса» (5:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
