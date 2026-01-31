Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жребий ЛЧ и ЛЕ, гол Малиновского, удар Роналду, шоу Джоковича, Насыко – 5-й
31 января 2026, 10:05 | Обновлено 31 января 2026, 10:14
Жребий ЛЧ и ЛЕ, гол Малиновского, удар Роналду, шоу Джоковича, Насыко – 5-й

Главные новости за 30 января на Sport.ua

31 января 2026, 10:05 | Обновлено 31 января 2026, 10:14
Жребий ЛЧ и ЛЕ, гол Малиновского, удар Роналду, шоу Джоковича, Насыко – 5-й
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 января.

1A. Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

1B. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

2A. Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+10, Малиновский реализовал пенальти
Украинский полузащитник мог оформить дубль и забить прямым ударом с углового

2B. ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
Полузащитник сборной Украины сократил отставание в счете, реализовав пенальти

3A. Тиаре снова привез гол. Динамо на сборах уступило Кауно Жальгирису
Четыре игровых тайма для команды Костюка прошли без забитых мячей

3B. 12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1
Поединок 20-го тура чемпионата Франции и завершился со счетом 1:0

4A. Аль-Наср с голом Роналду одержал разгромную победу и приблизился к лидеру
Криштиану и компания одолели Аль-Холуд 3:0 в 19-м туре в Саудовской Аравии

4B. ВИДЕО. В пустые ворота. Как Роналду забил 961-й гол в карьере
Криштиану отличился в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»

5B. Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Фабрицио Романо дал апдейт о переходе Александра в нидерландский клуб

6. Трамп и Уилсон – в игре. Определены четвертьфиналисты German Masters
В Берлине на снукерном турнире состоялись матчи 1/8 финала

7A. Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026
Карлос вел 2:0 по сетам и отыграл подачу Александра на матч в пятой партии

7B. Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open
38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна

7C. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
Алькарас выбил Зверева, Джокович вырвал победу у Синнера

8A. Цветочная церемония. Украинский биатлонист стал пятым на чемпионате Европы
Денис Насыко показал пятый результат в Шушене

8B. ЧЕ-2026. Французская доминация, украинка – в топ-20 спринта
Валерия Дмитренко показала лучший результат

9A. Шакур против Теофимо – бой 50 на 50. Несмотря на то, что есть фаворит
Поединок, который может стать классикой

9B. У Кейшона сложное возвращение. Выйдет против экс-соперника Теофимо Лопеса
Непростое противостояние сразу после возвращения в ринг

10A. Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
О потенциальном привлечении в сборную двух бразильцев «Шахтера»

10B. Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб
Румыния больше не наберет очков, и у Шахтера есть шанс поднять Украину вверх

Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал
Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Усик сыграл за Полесье, фиалки выбыли из Кубка, Свитолина вышла в полуфинал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
